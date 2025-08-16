舒淇示範BV高質感穿搭！盤點夏季推薦款ANDIAMO拉菲草、冰淇淋色編織包

記者鮑璿安／綜合報導

影后舒淇的高級感穿搭一直是眾多時尚迷心中的理想範本，而她近日以短版翻領外套配Bottega Veneta綠色Tosca編織手袋，拎上愛包示範高級穿法。隨著氣溫升格，Bottega Veneta 本季更以充滿度假氛圍的天然材質與冰淇淋色系出擊，替經典 Intrecciato 編織語彙注入清新活力，以下也盤點出本季必不可錯過的話題款式。





▲舒淇近日以短版翻領外套配Bottega Veneta綠色Tosca編織手袋，拎上愛包示範高級穿法。（圖／品牌提供）



Bottega Veneta將拉菲草、帆布與麂皮等輕量材質帶入結構，包身更輕、觸感更柔軟，符合夏季出行的機動需求；色彩上主打薄荷綠、冰藍與糖果粉，畫風清爽但保留工藝份量感，呼應輕旅行也要精緻的穿搭趨勢。推薦名單中，薄荷綠麂皮的 Andiamo 大型手提肩背包最具實用聲量，招牌金色「結扣」點題，配寬肩帶與柔軟麂皮，療癒夏季時刻。若想以輕量材質強化度假感，Andiamo 小型手提肩背包推出拉菲草拼接皮革版本，編織結構搭配皮革護角與結扣裝飾，耐看且耐用。





▲ANDIAMO 薄荷綠編織麂皮大型手提肩背包 $249,000。（圖／品牌提供）





▲TOSCA 冰藍色輕盈編織皮革銀色核果扣飾手提肩背包$442,600。（圖／品牌提供）





▲ANDIAMO 糖果粉雛菊裝飾編織皮革手拿包 建議售價 $130,300。（圖／品牌提供）

▲BABY SARDINE 彩色格紋編織皮革手提肩背包 $122,100。（圖／品牌提供）





▲ANDIAMO 編織拉菲草小型手提肩背包$134,400。（圖／品牌提供）

偏愛亮點配件者，可鎖定 Baby Sardine 手提肩背包，迷你弧形包身搭配金屬「沙丁魚」把手與彩色格紋皮革編織，自帶派對與週末氛圍。此外，Andiamo 編織皮革手拿包以糖果粉演繹甜美路線，琺瑯雛菊與綠色繫帶作為可拆飾物，將自然意象化作腕間心機。

以下看更多話題包款





▲Sana選擇手提 Prada 本季最受矚目的 DADA包款。（圖／品牌提供）





▲PRADA全新推出的 DADA 包款柔軟而具建築感的輪廓。（圖／品牌提供）

PRADA全新推出的 DADA 包款選用最具代表性的 Nappa 小羊皮革，帶來極為柔潤、絲滑的質感。宛如羽毛般的輕盈觸感，不僅符合日常使用的舒適性，也進一步提升整體造型的優雅與高級感。品牌透過義大利工匠的手工工藝將皮革轉化為流動性包身——從皮片的裁切、打孔、扣環組裝、縫製內裡到結構成形，每一道工序皆由經驗老道的師傅親手製作完成。尤其在包身邊緣的皮帶環固定與肩背垂墜角度調整，更彰顯出 Prada 對於細節控制的極致執著。