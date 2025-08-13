子瑜拋媚眼讓粉絲暴動啦！Q彈果凍美唇御用色號公開

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、visee_kose IG

南韓人氣女團TWICE 7月推出新專輯《THIS IS FOR》，之後便馬不停蹄展開世界巡演，行程一檔接著一檔，而台灣團員子瑜為化妝品代言的形象照，近期也在日本官方IG釋出，只見她身穿粉紅色小洋裝，對著鏡頭拋媚眼，讓人瞬間戀愛，大讚「子瑜也太美了」！

子瑜代言的日系美妝Visee在日前釋出全新的形象照以及電視廣告，演繹全新果漾晶潤豐唇膏，為了展現出新品宛如水果多汁飽滿的蜜光妝效，她不僅換上淡粉色的甜美洋裝，更是親自試擦唇膏，近拍也絲毫不顯唇紋的立體豐唇，立刻被網友敲碗狂問色號。





為了打造出粉嫩感的妝容，子瑜這次使用了果漾晶潤豐唇膏PK-880色，珊瑚橘粉色一擦立刻融化在嘴唇間，可以製造立體水潤的妝效，而眼影也是使用澄露光漾眼彩PK-3，搭配輕霧渲染頰彩PK-820，都是偏粉色系的彩妝單品，呼應整體甜美的質感。

同樣出自日本的彩妝品牌MAQuillAGE心機彩粧也在最近分享心機熱戀巧克力拼色眼影，以「巧克力綜合禮盒」為靈感，設計出多種棕色系的眼影搭配，簡直就是專為亞洲女性設計，一盤全無廢色，可以完美打造出深邃眼眸，上班、約會一盤就可以搞定。