BLACKPINK世界巡演帶火的單品　從球鞋到珠寶、精品包一次看

文／美人圈

BLACKPINK不只是K-POP天團，更是全球時尚潮流的風向球！這次開啟的《DEADLINE》世界巡演，不僅舞台造型引爆話題，連成員們私服、登機LOOK、彩排穿搭都會立刻掀起一波搶購熱潮。從Lisa演唱會著用球鞋、Jennie五趾鞋，到Jisoo舞台靴子、Rosé同款手機殼，每樣單品都瞬間成為熱門搜尋關鍵字。這次就幫大家整理BLACKPINK巡演期間帶火的必敗單品，時髦女孩必收名單一次看！

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK《DEADLINE》世界巡演開跑。（圖／IG@jennierubyjane、IG@roses_are_rosie）

BLACKPINK Lisa 世巡著用單品

Lisa 著用：Nike LD-1000 

Lisa此次《DEADLINE》世界巡演上腳多雙Nike球鞋，其中就包含俏皮的黃色LD-1000 ！LD-1000於1977年首次問世，其創新搶眼喇叭形鞋跟最初是專為支撐長跑跑者而設計，麂皮和透氣布料與鬆餅格紋外底融一體，打造出最迷人的復古造型。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Nike LD-1000，NT$3,400。（圖／IG@sooyaaa_、Nike）

Lisa 著用：Nike Field General 

Nike Field General結合合成皮革、耐久梭織布料與突起的鬆餅格紋鞋底，打造復古橄欖球場造型，粉色鞋面與深藍色Swoosh勾撞出甜美率性魅力，看看Lisa搭配黑色皮革短褲，再上腳Nike Field General就很有態度，時髦女孩看BLACKPINK演唱會前先去入手同款呀！

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Nike Field General，NT$3,400。（圖／IG@lalalalisa_m、Nike）

Lisa 著用：Louis Vuitton Trainer 運動鞋

身為Louis Vuitton全球品牌大使，Lisa自然不能忘記帶貨！在世巡演唱會上她也上腳LV相當經典的Trainer運動鞋，該款球鞋原是男士鞋履系列，今季經重新演繹首次推出女裝款式。由Virgil Abloh原創的經典鞋款靈感源自復古籃球運動鞋，選用小牛皮製作，並綴有橡膠LV Initials及Vuitton標誌，鞋底則以Monogram花卉圖案作精緻點綴，簡約耐看，相當百搭。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Louis Vuitton Trainer 運動鞋，NT$44,500。（圖／IG@sooyaaa__、Louis Vuitton）

Lisa 著用：LV x TM Monogram Cerise 長絲巾

Lisa在演唱會上綁在腰間的長絲巾也被問翻！這款來自LV與村上隆聯名的Monogram Cerise長絲巾綴有精緻Monogram印花圖案，並以象徵青春與美麗的繽紛櫻桃圖案彰顯亮眼活力。長絲巾擁有多種用法，除了能圍在脖子上、學Lisa綁在腰間，或是繫在包包上當裝飾也很好看，是今夏很值得投資的單品。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲LV x TM Monogram Cerise 長絲巾，NT$NT$ 9,450。（圖／IG@lalalalisa_m、Louis Vuitton）

Lisa 著用：BVLGARI B.zero1 項鏈 & B.zero1 戒指

這次演唱會上，四閨女們著用的珠寶也都大有來頭！像Lisa就配戴寶格麗BVLGARI經典的B.zero1 Rock Chain項鍊搭配同系列B.zero1戒指，項鍊為18K白金材質，圓形鉚釘吊墜飾以密鑲鑽石奢華帶點個性。戒指則為18K白金三圈戒指，外緣飾以半密鑲鑽石，中性設計男女通吃，很適合作為即將到來的七夕情人節禮物。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲B.zero1 Rock Chain 項鍊，NT$2,325,000、B.zero1 戒指，NT$175,500。（圖／IG@lalalalisa_m、BVLGARI）

BLACKPINK Jisoo 世巡著用單品

Jisoo 著用：CHARLES & KEITH Masei 釦環V字長靴

成員Jisoo在演唱會中以一身強烈風格的牛仔造型驚豔全場，腳踩CHARLES & KEITH深咖啡色麂皮感Masei釦環V字長靴登台，完美演繹霸氣又性感的時尚態度！Masei長靴洋溢酷帥俐落氛圍，高挑女生穿了超霸氣、嬌小女生也能完美修飾比例！大膽的金屬釦環設計融合復古與前衛美感，搭配7公分粗跟穩固好走，能瞬間拉長雙腿線條，是今年街頭穿搭中不可忽視的焦點鞋款。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH Masei 釦環 V 字長靴，NT$3,590。（圖／IG@sooyaaa__、CHARLES & KEITH）

Jisoo 著用：Dior D-Town 靴子

Dior小公主Jisoo不愧是迪奧寵兒，不僅搶先穿上創意總監Jonathan Anderson為其特別訂製的Dior粉色蝴蝶結絲質搭配同色調縐褶短裙，腳上的長靴更是點睛之筆！這款D-Town直筒靴設計以黑色柔軟小牛皮製作，側面綴以金色飾面金屬Christian Dior Paris標誌，款式精緻而典雅，能為任何造型更添個性魅力。Jisoo一上腳官網瞬間售鑿，就知道女神帶貨力有多強。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Dior D-Town 靴子，NT$ 73,000。（圖／IG@sooyaaa__、Dior）

Jisoo 著用：Dior D-Motion 中型包

Jisoo近期頻繁上身的新包就是Dior D-Motion中型包！作為品牌2025冬季系列的重點包款之一，水桶包造型設計時尚而實用。柔軟手提包以黑色羊皮製作，點綴辨識度Cannage籐格紋縫線，搭配抽繩開合，設有寬敞內隔層、一個拉鍊口袋和兩個側貼袋，可容納所有必需品。包款側邊飾有淡金色飾面金屬D.I.O.R吊飾，配備可調整長度且採滑動設計的背帶，方便肩背或斜背。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Dior D-Motion 中型包，NT$145,000。（圖／Dior）

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo私服都在背Dior D-Motion 中型包。（圖／IG@koreadispatch、IG@sooyaaa__）

Jisoo 著用：Cartier Trinity 戒指 ＆ Clash de Cartier手環

Jisoo配戴的Trinity戒指和Clash de Cartier手環皆是Cartier的入門經典款！Trinity戒指以三環交織設計象徵愛情、友情與忠誠，經典又富有象徵意義；而Clash de Cartier則以剛柔並濟的鉚釘造型展現個性美感，完美呼應Jisoo優雅中帶點叛逆的風格。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Cartier Trinity戒指，NT$242,000、Cartier Clash de Cartier手環，NT$266,000。（圖／IG@sooyaaa__、Cartier）

BLACKPINK Jennie 世巡著用單品

Jennie 著用：adidas Originals Forum Bold 運動休閒鞋

Jennie私服穿搭中的常客之一，就是這雙adidas Originals Forum Bold運動休閒鞋！經典的小白鞋結合厚底設計，不僅修飾腿型、拉長比例，還帶點復古街頭感，完美展現Jennie一貫的潮酷甜辣風格。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲adidas Originals Forum Bold 運動休閒鞋，NT$3,690。（圖／IG@jennierubyjane、adidas Originals）

Jennie 著用：Vibram V-Soul 粉白配色五趾鞋

Jennie日前前往LA演唱會的機場穿搭引起熱烈迴響，尤其是她腳上的「五趾鞋」更被不少人表示：「只有Jennie才能完美駕馭！」。Vibram主打赤足感受與靈活貼地的腳感，獨特的五趾設計相當搶眼，重點是重量僅91公克，並配備可調節式雙繫帶，是運動、瑜伽或日常舒適穿搭的機能和功能性代表。Jennie把它穿出一種時尚又前衛的vibe，讓人不注意都難！

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Vibram V-Soul 粉白配色五趾鞋，約NT$3,500。（圖／IG@koreadispatch、Vibram）

BLACKPINK Rosé 世巡著用單品

Rosé 著用：CASETiFY Ripple Case 波紋手機殼

Rosé出鏡率最高的手機殼就是CASETiFY的Ripple Case波紋手機殼！霧面質感搭配吸睛的波紋形狀，並與MagSafe兼容，四邊凸起的邊角設計完美防撞，且重量輕巧拿起來無負擔。像Rosé近期換上的長春花紫就很溫柔，是搶手熱門款。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲CASETiFY Ripple Case 波紋手機殼，NT$1,960。（圖／IG@roses_are_rosie、CASETiFY）

Rosé 著用：Schlumberger by Tiffany & Co.十六石鑽石戒指

這一款Schlumberger by Tiffany & Co.十六石鑽石戒指可以說是牢牢焊死在Rosé手指上，由珠寶設計大師Jean Schlumberger打造，經典的交叉 X 設計象徵永恆與連結，鑲嵌16顆閃耀鑽石，細緻中透出強烈存在感。Rosé在演唱會合佩戴時，低調中又不失華麗，將簡約穿搭點綴得恰到好處，是優雅與力量兼具的完美象徵。

▲BLACKPINK單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Schlumberger by Tiffany & Co.十六石鑽石戒指。（圖／IG@roses_are_rosie、Tiffany & Co.）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, BLACKPINK, DEADLINE世界巡演

