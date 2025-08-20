韓國保養棉片正夯！熱賣榜單TOP 10　油痘肌蜜糖必收、激推「貼妝神器」

文／美人圈

2025「韓國保養棉片」康是美熱賣榜單出爐！康是美大變身，將韓國OLIVE YOUNG熱銷品牌，無論彩妝、保養通通引進台灣，當今流行的「保養棉片」康是美也買得到，已經成為網友口中的「棉片宇宙」，以下康是美特別統整2025上半年最熱銷的韓國保養棉片TOP 10榜單與各自功效，一起來看哪一款最適合你！

2025「韓國保養棉片」康是美熱賣榜單

TOP 10：HEALIC皙麗可 水潤亮白爽膚棉

功效：美白、均勻膚色

羨慕韓妞乾淨明亮的膚色嗎？那一定要試試美白專家HEALIC皙麗可的保養棉片，這款以亮白與保濕雙效聞名，具有獨家Toning Effector™美白專利成分搭配傳明酸、水楊酸等鎖水成分，有效去除老廢角質、均勻膚色、淡化斑痕。棉片部份不僅柔軟貼膚，更有貼心的U型設計，完美貼合眼周及臉部曲線，最大化吸收保養成分，難怪成為韓國女星海恩的摯愛棉片！

▲HEALIC皙麗可 水潤亮白爽膚棉 70片，NT$690。（圖／HEALIC皙麗可）

TOP 9：CNP 蜂膠能量彈潤保濕棉

功效：急救乾燥、換季穩膚

CNP將經典蜂膠安瓶注入棉片中！富含蜂膠萃取物與玻尿酸，幫助肌膚強力補水、煥發肌膚原生光澤，更在棉片部分採雙面設計，單擦或濕敷都能發揮功效，使肌膚變得水潤柔嫩，因為優秀的補水與舒緩能力，眾多網友特別喜歡在肌膚乾燥、換季不穩時使用。

▲CNP 蜂膠能量彈潤保濕棉 70片，NT$890。（圖／CNP）

TOP 8：潔美淨 積雪草水楊酸毛孔緊緻淨膚棉

功效：溫和去角質、緊緻毛孔

油肌、敏感肌專用的保養棉片！蘊含水楊酸、維他命B3、維他命B5等成分，在溫和去角質、緊緻毛孔的同時提供修護補水的功能，減少酸類可能造成的肌膚不適。質地上相對清爽不黏膩，特別適合用在化妝之前，是油肌網友心中的超級保養棉片蜜糖。

▲潔美淨 積雪草水楊酸毛孔緊緻淨膚棉 70片，NT$1,200。（圖／潔美淨）

TOP 7：Biodance 玻尿酸保濕鎮靜凝膠棉片

功效：清涼降溫、曬後舒緩

質地太特別、韓國大爆紅！有別於熟悉的棉料布面，這款是Q彈透嫩的果凍凝膠質地，敷起來清涼舒適，當精華被肌膚吸收完全後會由透明轉白，同時添加冰川水、玻尿酸、神經醯胺與維他命B5等，一敷迅速補水、舒緩肌膚不適，特別適合「曬後」使用。

▲Biodance 玻尿酸保濕鎮靜凝膠棉片 60入，NT$1,050。（圖／Biodance）

TOP 6：DermaAngel護妍天使 毛孔淨化爽膚棉

功效：控油、疏通毛孔

專為油痘肌所推出的保養棉片！添加神經醯胺與水楊酸，能有效控油、疏通毛孔，減少油脂與角質的堆積，減緩顆粒感、變得滑嫩有光，搭配雙面設計，顆粒面擦拭可拋光肌膚，柔膚面濕敷則幫助油水平衡，改善膚質粗糙，最棒的是這款的價格很好入手，CP值超高！

▲DermaAngel護妍天使 毛孔淨化爽膚棉 65片，NT$580。（圖／DermaAngel護妍天使）

TOP 5：One-day's you 積雪草舒緩爽膚棉

功效：低敏、舒緩

來自韓國的小眾品牌One-day's you主打天然植萃與低敏配方，其中棉片更是明星產品！以積雪草搭配玻尿酸，有效舒緩泛紅、補水提亮。雙面設計的棉片具兩種用途，壓花面可去角質，紗布面則適合清潔細節部位，如鼻翼與下巴。最重要的是，標榜敏弱肌也能安心使用，加上輕巧的10入袋裝設計，是日常保養與旅行急救的好幫手，攜帶太方便。

▲One-day's you 積雪草舒緩爽膚棉 10片，NT$159。（圖／One-day's you）

TOP 4：MEDI-PEEL 玻尿酸水潤保濕棉片

功效：保水潤澤

不僅康是美熱銷，也是韓國OLIVE YOUNG時常熱賣到缺貨的明星保養棉片！以8種玻尿酸與Aquaseal專利成分打造全天候補水力，超薄透的棉片材質能吸附大量精華液，濕敷五分鐘即可感受肌膚水潤飽滿，後續底妝更服貼不浮粉，特別適合乾癟、缺水肌夏天使用，敷感清爽不黏膩。

▲MEDI-PEEL 玻尿酸水潤保濕棉片 120ml，NT$999。（圖／MEDI-PEEL）

TOP 3：Abib 玻尿酸保濕棉片

功效：貼妝神器

不管怎麼打底，妝就是會斑駁、會卡粉？那不妨試試這款榮獲韓國網友美譽的「貼妝神器」！結合玻尿酸、PHA與琥珀酸，在溫和去角質的同時深層補水，打造透亮柔嫩肌。布膜採用人造絲纖維製成，質地介於凝膠與純棉之間，親膚不摩擦，特別適合濕敷使用，尤其妝前敷五分鐘，有感提升妝容服貼度與持久度，打造水嫩妝容，這款必買！

▲Abib 玻尿酸保濕棉片 75片，NT$790。（圖／IG@abib.official）

TOP 2：Torriden桃瑞丹 5D微分子玻尿酸多效保濕棉片

功效：急救乾燥眼下

Torriden不只面膜好用，保濕棉片同樣被推爆！以「5D玻尿酸」技術打造這款多效保濕棉片，做到迅速滲透肌底補水，並具備降溫與舒緩效果，夏季保養不可或缺！貼心的半月型設計，穩穩貼合特別乾燥的眼下、雙頰與下巴等部位，一般擦拭或濕敷使用都很適合。而深受網友喜愛的原因，還有棉片觸感如絲般柔滑，不必擔心擦拭時傷及敏感肌膚，各方面表現都太優秀！

▲Torriden桃瑞丹 5D微分子玻尿酸多效保濕棉片 80入，NT$799。（圖／Torriden桃瑞丹）

TOP 1：Sungboon Editor 綠番茄去角質棉片

功效：緊緻毛孔、減緩油脂分泌

綠番茄棉片是台灣的熱賣第一名！以綠番茄萃取為核心，針對緊緻毛孔與油脂分泌問題一次解決，搭配PHA果酸與毛孔潔淨複合物，有效清除老廢角質並改善膚質粗糙；五重玻尿酸成分能同時補水舒緩。壓紋面適合擦拭清潔，網友分享油肌有感改善，能達到收緊毛孔、光滑肌膚的超強功效，尤其台灣夏季悶熱高溫，太適合人手一盒！

▲Sungboon Editor 綠番茄去角質棉片 60片，NT$999。（圖／Sungboon Editor）

