冷凝墊別錯鋪！專家教你夜晚入睡涼感最大化

▲正確使用冷凝墊，效果才能放到最大，也能最涼爽。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然時序已入秋，要從夏天極熱冷卻下來，炎熱的天氣還要持續一陣子，許多民眾購買降溫小物如竹蓆、冷凝墊等，想要讓夜晚睡得更舒適，但冷凝墊可不是鋪上去就好，還要搭配床單、被毯材質，才能發揮到最大降溫效果。

居家業者表示，竹墊跟冷凝墊需要接觸肌膚，才能讓肌膚有涼感，並帶走身體的熱能，所以放置在床包上，不要在上面覆蓋薄布或毛巾，才能發揮功效。

▲竹蓆、冷凝墊要直接接觸肌膚，才會有效果。

另外，在使用時必須注意不要使用過厚的被子，才能有效散熱，需要換成較輕薄的涼被，熱循環才會順暢，不然效果會大打折扣。

而市面上也出現涼感紗材質的「保潔墊」，此類保潔墊仍須放置在床墊與床包之間，但須注意床包需換成夏天使用的薄床包款，不然涼感效果也會出不來。

▲涼感保潔墊商品仍要被床包、枕套包覆，但切記要換成涼夏的薄款。

此外，有些民眾可能不太注意，其實寢具也有分冬夏季，夏季寢具為較涼感的材質，例如天絲、木棉絲等以「木漿材質」製成的產品，順滑細緻的特色，能讓肌膚觸感較為涼爽，如果一年四季習慣蓋厚被，可直接更換上述材質的床單、枕套或被套，會感覺比較涼爽。

冷凝墊, 床品, 涼感, 夏季, 使用技巧, 睡眠

