七夕情人節倒數不踩雷禮物清單　NARS戀愛唇色天花板、Diptyque絕美香膏

七夕情人節倒數計時，空氣裡開始瀰漫著粉紅色的甜蜜氣息。無論你是熱戀中的情侶、甜蜜多年的伴侶，還是想藉著節日向心動對象表白，今年都是給彼此一份驚喜的好時機。一份貼心的禮物，不只是一個包裝精美的盒子，更是傳遞愛與心意的橋樑。從香氣、唇色到美妝小物，這些質感禮物將成為你們愛情故事中最動人的篇章。

情人節禮物推薦：迪奧 MISS DIOR 極緻香精

2025迪奧推出全新《MISS DIOR極緻香精》，以茉莉為核心，佐以接骨木花與野生黑莓的酸甜果香，尾韻以煙燻橡木與琥珀雪松薰染深邃木質底韻，釋放自信無畏的女性氣息。瓶身繫上黑色羅紋蝴蝶結道盡優雅中暗藏的不羈靈魂，致敬MISS DIOR 1949年的創作初心。MISS DIOR代言人娜塔莉波曼再次演繹全新形象廣告，以一襲龐克裙裝，奔馳巴黎釋放不羈魅力。

▲迪奧 MISS DIOR 極緻香精35ML／4,100元、50ML／5,250元、80ML／7,550元。（圖／品牌提供）

▲七夕將至，即日起至2025年8月31日，迪奧獻上「2025迪奧七夕限量包裝服務」。率性筆觸的「DI♡R」高調塗鴉於桃粉色禮盒之上，絕對是七夕最吸睛的禮物！

情人節禮物推薦：NARS奢慾緞光唇膏 唇愛綻放系列

NARS奢慾緞光唇膏為七夕情人節量身訂做推出全新限量系列，NARS用讓女生們都會心動的玫瑰裸色，細膩地刻劃出只屬於妳的浪漫色彩；這次的包裝從極簡時尚黑色換上限量花卉粉紅包裝，以細緻花卉紋飾描繪浪漫，就像是為了愛情綻放的一封唇上情書，也是今年七夕最不出錯的戀愛唇色首選，奢慾緞光唇膏，不只是一支唇膏，而是展現自我的一場浪漫告白！

▲NARS奢慾緞光唇膏 唇愛綻放系列／1,450元。（圖／品牌提供）

情人節禮物推薦：Diptyque 肌膚之華香膏

靈感來自愛神邱比特與賽姬神話的柔和貼膚香氛，以白麝香、鳶尾、木蘭為主調。香膏不含酒精成分，可無限次補充，以指尖輕點塗抹於手腕、頸部或鎖骨處，在彼此逐漸貼近時散發低調迷人香氣。

▲Diptyque 肌膚之華香膏 3ml／2,300元。（圖／品牌提供）

情人節禮物推薦：LOEWE 迷你香氛禮盒

香氣就像愛情，有時是相同頻率，有時則是完美互補。無論是他或她，皆能從大自然汲取的調香靈感中，透過千變萬化的色彩呈現，探索各種情緒與態度，找到屬於自己的獨特個性，也可以探索最相似於雙方在彼此印象中的氣味。

▲LOEWE 迷你香氛禮盒7mlx5／3,365元。（圖／品牌提供）

情人節禮物推薦：ELIE SAAB L’HOMME同名男性淡香精

國際高級訂製品牌ELIE SAAB推出首款男性香氛「L’HOMME同名男性淡香精」，以獨特嗅覺語言描繪當代男性的魅力，這款全新淡香精不僅是品牌標誌性ELIE SAAB同名女性淡香精的完美呼應，更詮釋了設計師心目中的理想男性形象：自信、優雅、神秘，如現代王子般在光與影之間綻放迷人魅力。香根草木質調

前調：粉紅胡椒、佛手柑、檸檬

中調：海地香根草、雪松、馬達加斯加香根草

後調：沒藥精油、沒藥精萃、廣藿香

▲ELIE SAAB 同名男性淡香精 50ML／3,150元、100ML／4,600元。（圖／品牌提供）

情人節禮物推薦：Beautyblender原創美妝蛋×大甲鎮瀾宮 限定聯名禮盒

隨著七夕情人節將至，戀愛氣息無所不在。對仍在等待緣分降臨的人們來說，這份節日氣氛，也讓人格外渴望「對的人」出現。然而，緣分不是不來，可能還差一道「開光妝感」的靈氣加持。今年七夕，P+純淨家首度攜手台灣信仰地標「大甲鎮瀾宮」，推出限量祈福聯名禮盒，結合風靡全球美妝神器Beautyblender、MakeUp Eraser，與台灣最靈媽祖祝福，用一份靈氣妝容，迎接好桃花與好能量。無論身邊是否有情人，這份誠意滿滿的跨界聯名，都是獻給自己與送給親友最值得的好福氣－卸除壞舊運，上妝神助攻，讓自信與好緣一起閃耀登場！

▲Beautynlender原創美妝蛋Ｘ大甲鎮瀾宮 限定聯名禮盒／1,588元。（圖／品牌提供）

為了讓這份聯名禮盒成為更具意義的祈福體驗，自即日起凡購買聯名禮盒，並於活動期間帶著禮盒前往大甲鎮瀾宮參拜，依照盒內《參拜流程指南》完成儀式，並上傳限時動態分享，標註@beautyblender_taiwan和#大甲鎮瀾宮，即有機會參加抽獎！

▲Beautyblender將於9／15前抽出三位幸運朋友，贈送Beautyblender原創美妝蛋單顆（隨機色）各一份！

