素顏像30上妝變20！阿姨感→少女感的5個顯嫩化妝小心機

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲5個顯嫩上妝小心機。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

其實「阿姨感」並不是年齡的代名詞，而是妝感過重、線條過硬、氣色暗沉等綜合印象。只要抓住幾個細節，利用對的化妝技巧，就能瞬間把成熟感轉換成滿滿少女氣息，甚至讓人以為你是年下妹！以下5個小心機，讓你每天都能完成「素顏30 →上妝20」的魔法變身。

第一步：捨棄過於濃密、整齊排列的假睫毛

誇張的假睫毛雖然濃密，但卻會讓眼神顯得銳利、距離感變大？相反地，如果使用擁有小巧弧形刷頭的Visee幻羽飛翹長睫膏，簡單就能讓睫毛根根分明又自然纖長，即使不加纖維也能有延伸效果；膏體內還添加可溶性膠原蛋白、玻尿酸、山茶籽油等多重養護成分，讓睫毛維持柔韌光澤。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲Visee幻羽飛翹長睫膏6.5g／360元。（圖／品牌提供）

卸妝時別忘了搭配使用Maybelline的飛天翹睫毛膏卸除液，專為亞洲眼型設計的360°彎月刷頭，能3秒包覆溶解彩妝，溫和卸除零殘留，同時富含角鯊烷與椰子油保濕養護，讓睫毛越卸越健康。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲Maybelline飛天翹睫毛膏卸除液7ml／387元。（圖／品牌提供）

第二步-讓臉上恢復「膠原蛋白感」

隨著年齡增長，臉部容易凹陷或鬆弛，底妝應該走輕盈水光路線，而不是霧面厚粉，這時候除了外在妝感，內在保養也能加分！小編力推m2超能膠原飲，每包含有6,000mg韓國專利雙胜膠原，搭配彈力複合胜肽與維他命C，長期飲用能讓肌膚更澎潤透亮、彈性回升，連韓國女神孫藝真都每天早晨空腹喝一包。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲m2超能膠原飲（一盒8包）／1,380元。（圖／品牌提供）

同場加映：

今年夏天m2還舉辦膠原BAR全台巡迴快閃，現場提供由亞洲百大酒吧HiBoRu調製的夏日膠原特調，結合打卡活動、限量週邊與好禮抽獎，讓保養不只是一個習慣，更成為充滿儀式感的生活樂趣。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲由m2美度x亞洲百大酒吧HiBoRu嗨啵嚕推出的「膠原BAR」全台巡迴快閃活動，將從台北心中山線型公園（8／9－8／10、8／16－8／17）→高雄漢神巨蛋香榭廊道（8／30－8／31）→台中‧勤美誠品綠園道（9／6－9／7）陸續開跑。（圖／品牌提供）

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲現場完成指定任務後，還可兌換扭蛋機各式好禮。（圖／品牌提供）

第三步-腮紅位置與質感會直接影響臉部年齡

很多人習慣將腮紅刷在臉頰偏下的位置，結果讓臉型視覺下垂、氣色顯得沉重，想要年輕有精神，應該將色彩集中在顴骨稍上並向太陽穴暈染，並挑選色澤柔和、粉質細緻的產品，讓妝感更輕盈。

ETUDE這款輕盈頰彩蜜粉球正好兼具腮紅與蜜粉功能，一拍就能修飾毛孔、控油定妝並呈現柔霧甜美的頰色，持妝同時保持乾爽不脫妝，療癒的扭蛋造型更讓補妝變得有趣且方便，日常或旅行都能快速打造清新好氣色。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲ETUDE輕盈頰彩蜜粉球／525元。（圖／品牌提供）

第四步-別忽略指尖的顏色！

手部是很容易洩露年齡的地方，深沉霧面色調容易顯得成熟，想要減齡，可以選擇有透明感的亮色或低彩度溫柔色，例如J-LIN的光撩凝膠指甲油推出的奶茶柔沙、蜜杏摩卡等色，採用MIT製膠與水性配方，免底膠與封膠，30秒照燈即乾，方便又能讓手部看起來細緻年輕。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲J-LIN光撩凝膠指甲油5ml／329元、美甲凝膠照燈（USB充電）／399元。（圖／品牌提供）

第五步-唇彩質地要輕盈帶水光感

霧面唇雖然時髦，但容易顯唇紋、降低年輕感。不妨參考看看這支深受日本年輕女孩喜愛的Visee果漾晶潤豐唇膏，它兼具護唇、口紅、唇蜜三效的水潤光澤質地，採用蜜光豐唇成分與高透明度配方，添加水蜜桃花萃取與角鯊烷，能長時間保持雙唇柔嫩清透，同時帶來沁涼感受。

素顏像30、上妝變20！「阿姨感」→「少女感」的5個化妝小心機

▲Visee果漾晶潤豐唇膏3.3g／360元。（圖／品牌提供）

化妝的目的不是遮蓋，而是讓氣色、神韻和肌膚狀態看起來更好，只要抓對方法，即使不靠濾鏡，也能從「阿姨感」自然回到「少女感」，走在路上都會被說：最近是不是變年輕了？

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光

本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光

成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 超逼真草莓果醬吐司變成「電源開關」！日本搞怪設計把美味藏入生活 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人 陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　

