Lisa倫敦街頭拎BOYY「辣椒包」引熱議！叉子手把＋木質蒂頭簡直可愛瘋

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK成員們的一舉一動都是焦點，連私服穿搭也不例外，日前展開歐洲巡迴演唱會，成員Lisa則是忙裡抽閒在倫敦當起觀光客，她以一身輕便私服現身街頭，並拎著超吸睛的「辣椒包」，單品來自紐約品牌 BOYY，馬上掀起熱議。

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲Lisa 全身最吸睛的配件莫過於這只BOYY「辣椒包」 。（圖／翻攝自IG）

Lisa 當天以白色透膚短版 Polo 上衣搭配寬鬆水洗灰色牛仔褲，簡單卻帶著率性街頭感，再加上棒球帽與手上的抹茶拿鐵，展現隨興卻極具辨識度的穿搭。全身最吸睛的配件莫過於這只BOYY「辣椒包」了，正式名稱為 「Hungry Chili」，以黑色柔軟小牛皮製成，包身充滿誇張皺褶，並點綴大小不一的金屬孔眼，帶來強烈的龐克氛圍。

細節方面也看點十足，包款的「把手」以金屬打造出巨大叉子，搭配尾端的木質裝飾還原辣椒的蒂頭，更完整呈現食物靈感。整體造型像是一根被叉起的黑色辣椒，不僅充滿玩味，也大大挑戰大眾對奢侈品包款的想像。品牌同步帶來了Pale Lime（淡萊姆綠）、Carob（角豆棕）、Beach（米白沙色）、Calfhair Green（綠色小牛毛款）以及Lisa御用的Eyelets Black（黑色鉚釘孔眼款），採用磁吸翻蓋設計，並配有可調整、可拆卸的斜背揹帶。

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

▲▼ lisa 。（圖／品牌提供）

BOYY 是由設計師 Jesse Dorsey 與 Wannasiri Kongman 在 2006 年於紐約共同創立的高端配件品牌，品牌名字源自於兩人想顛覆當時主流市場以「女性化」為主的手袋印象，反其道而行，用「BOYY」（男孩）來命名，展現一種中性、酷帥卻又充滿玩味的態度。品牌以大膽的設計聞名，最具代表性的就是誇張超大的方形皮帶釦元素，將經典與幽默感結合，迅速打開知名度。

▲▼ Lisa演唱會後台穿3雙Nike球鞋引熱潮 。（圖／品牌提供）

▲其中最吸睛的單品之一為Lisa腳上的「Nike LD-1000」亮黃配色 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Lisa演唱會後台穿3雙Nike球鞋引熱潮 。（圖／品牌提供）

Lisa一向引領流行，近期於演唱會後台釋出的多張幕後花絮照中，Lisa踩上2雙Nike話題球鞋，完美演繹街頭時尚與舞台張力兼具的穿搭哲學，其中最吸睛的單品之一為腳上的「Nike LD-1000」亮黃配色，這雙源自1977年的復古鞋款以獨特外擴喇叭形鞋跟重磅回歸。原為長跑選手設計的LD-1000因鞋跟過度外擴曾被市場暫時召回，如今結合麂皮、透氣網布與鬆餅紋大底，重新定義復古美學，Lisa以黑T與皮短褲搭配該鞋款，率性中帶點甜辣風格，成為後台最亮眼存在。另外Lisa也換上該款的白紅配色，可見她對於鞋款的喜愛程度。

BLACKPINK, Lisa, BOYY, 街頭時尚, 辣椒包

