4個「護眼習慣」請牢記　防曬沒做好會讓視力退化

▲外出時配戴有UV防護的太陽眼鏡很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌緊湊，長時間使用手機、電腦，再加上紫外線與環境汙染的影響，眼部老化的速度往往比我們想像中更快。想要維持清晰視力，好的護眼習慣是關鍵。

#遵守「20-20-20 原則」

避免長時間觀看螢幕，可遵守「20-20-20 原則」，每用眼20分鐘，就望向20英尺（約6公尺）遠的地方20秒，幫助眼睛放鬆，減少眼睛疲勞與乾澀。此外，保持正確的閱讀與用眼距離也很重要，看書或使用電子產品時，最好保持30–40公分的距離，並確保光線充足，避免在昏暗環境下用眼。

#攝取有益眼睛的食物

多攝取富含葉黃素、玉米黃素、維生素A、C、E及Omega-3脂肪酸的食物，例如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、藍莓、堅果、深海魚等，能幫助延緩黃斑部病變，降低自由基對眼部組織的傷害。每天補充足夠水分，也能減少乾眼情況。

#做好防曬延緩視力退化

防曬也是眼部抗老的關鍵。紫外線不僅會傷害皮膚，還可能導致白內障與黃斑部退化。外出時佩戴具有UV防護的太陽眼鏡，並搭配帽子，就能有效降低傷害。

#擁有充足的睡眠

充足睡眠能讓眼睛獲得休息，避免長期熬夜，並且適度做眼部熱敷或按摩，促進血液循環，有助於舒緩疲勞並延緩老化。