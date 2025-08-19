蠟筆小新屁屁手機支架超可愛　Jinart 水果刺蝟公仔「升級版」上市

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

手機周邊品牌 CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列，粉絲可從超過 20 款角色貼紙中自由拼貼，加上名字打造獨一無二的專屬手機殼，還有小新「屁股舞」造型支架、立體「巧克比」耳機殼等周邊，讓日常用品瞬間變得搞怪又可愛。台灣潮玩 Jinart 也帶來全新「水果刺蝟 PLUS⁺ 軟膠公仔」，將水果刺蝟公仔「升級」變大，主打療癒收藏與送禮市場。

CASETiFY 這次將小新的頑皮性格直接變成生活小物，推出「客製化貼紙與姓名手機殼」，消費者能從超過 20 款角色貼紙裡任意組合，包括小新、小白、動感超人到肥嘟嘟左衛門，再加上專屬名字進行客製化，把手機殼不只是保護工具，更像一本屬於自己、能隨心創作的「蠟筆小新漫畫」。

周邊也延續惡搞氛圍，蠟筆小新珍藏版手機支架還原經典「屁股舞」，而且採用矽膠材質的 Q 彈屁屁設計，支撐手機的同時也讓人忍不住想戳一下；「巧克比耳機保護殼」則把動畫裡小新最愛的零食放大還原，立體造型加上吉祥物鱷魚阿山，帶點童年回憶感；還有「小白毛絨收納包」、「串珠手機吊飾」與超大「巧克比抱枕」，實用又搞怪，讓日常瞬間小新化。

業者表示，該系列將於 8／20 在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 門市正式開賣，會員單筆購買兩件以上，可獲贈限量實體貼紙包。

台灣原創品牌 Jinart ，近期以療癒收藏為主題，推出「水果刺蝟 PLUS⁺ 軟膠公仔」。將該系列 6 款常規角色變大，每支高達10公分，分別化身荔枝、榴槤、火龍果、鳳梨、覆盆莓與釋迦，另有 1 款隱藏版則採隨機出現，增加收集驚喜。軟膠材質製成色彩鮮豔、手感柔軟，超適合親子互動收藏，單隻售價 390 元，全套 6 入 2,340 元。