fb ig video ETtoday search mobile

蠟筆小新屁屁手機支架超可愛　Jinart 水果刺蝟公仔「升級版」上市

>

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

手機周邊品牌 CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列，粉絲可從超過 20 款角色貼紙中自由拼貼，加上名字打造獨一無二的專屬手機殼，還有小新「屁股舞」造型支架、立體「巧克比」耳機殼等周邊，讓日常用品瞬間變得搞怪又可愛。台灣潮玩 Jinart 也帶來全新「水果刺蝟 PLUS⁺ 軟膠公仔」，將水果刺蝟公仔「升級」變大，主打療癒收藏與送禮市場。

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

CASETiFY 這次將小新的頑皮性格直接變成生活小物，推出「客製化貼紙與姓名手機殼」，消費者能從超過 20 款角色貼紙裡任意組合，包括小新、小白、動感超人到肥嘟嘟左衛門，再加上專屬名字進行客製化，把手機殼不只是保護工具，更像一本屬於自己、能隨心創作的「蠟筆小新漫畫」。

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

周邊也延續惡搞氛圍，蠟筆小新珍藏版手機支架還原經典「屁股舞」，而且採用矽膠材質的 Q 彈屁屁設計，支撐手機的同時也讓人忍不住想戳一下；「巧克比耳機保護殼」則把動畫裡小新最愛的零食放大還原，立體造型加上吉祥物鱷魚阿山，帶點童年回憶感；還有「小白毛絨收納包」、「串珠手機吊飾」與超大「巧克比抱枕」，實用又搞怪，讓日常瞬間小新化。

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

業者表示，該系列將於 8／20 在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 門市正式開賣，會員單筆購買兩件以上，可獲贈限量實體貼紙包。

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

台灣原創品牌 Jinart ，近期以療癒收藏為主題，推出「水果刺蝟 PLUS⁺ 軟膠公仔」。將該系列 6 款常規角色變大，每支高達10公分，分別化身荔枝、榴槤、火龍果、鳳梨、覆盆莓與釋迦，另有 1 款隱藏版則採隨機出現，增加收集驚喜。軟膠材質製成色彩鮮豔、手感柔軟，超適合親子互動收藏，單隻售價 390 元，全套 6 入 2,340 元。

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 近期與《蠟筆小新》推出聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

手機周邊, 聯名周邊, 療癒公仔, 搞怪設計, 原創品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯 Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳 MBTI過時了？韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格　隱藏專屬特點揭曉 潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona 自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹 IKEA省水系列「用量直接看」　主打輕鬆安裝免請師傅 久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面