fb ig video ETtoday search mobile

家事達人5個小秘訣　「無壓力打掃」家裡不知不覺變整潔

>

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲讓掃除更快更輕鬆，有5個小秘訣。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人上班壓力大，加班又是家常便飯，工作回家還要打掃，對任何人來說都是件苦差事，若將家務留在周末，好不容易能休息卻要面對掃除，實在太憂鬱，美國家事清潔組織的執行董事Durk Johnson，分享5個打掃秘訣，其實只要調整步驟，掃除這件事就能有效率的進行。

Johnson表示，居家打掃步驟最基本的概念就是「沿著牆」，沿著牆壁進行打掃，可以避免遺漏任何家具或區塊，並且方便「分段進行」，能夠更節省時間。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲沿著牆進行打掃，不會有遺漏。

全面審視
從門口進來，從客廳開始審視，沿著牆壁進行打掃，動線已經確定，就要開始審視家中清潔狀況，建議要從天花板往下檢視，不要只針對家具底下那個黑暗的角落，這樣才能進行全盤的清掃跟評估。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

先省略廚房
無論家中的配置為何，在「沿著牆」清掃的動線前提下，請先略過家中廚房的區域，因為廚房通常是物品最多且最複雜的地方，建議先將容易清潔的部分先整理，避免分散注意力。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲廚房東西多很容易分心，建議先略過。

把家具當牆壁
若家裡是屬於整個開放空間的配置，建議把家具當成牆壁為概念進行清掃，這樣掃除動線就會更加流暢，也不會有遺漏清掃的部分。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲把家具當成牆壁一部分。

從上到下
無論是矮櫃還是大型家具像是餐具櫃或書架，個別的清掃作業，都要從家具頂端開始掃到家具下方，不要從家具的中央開始進行，除了上方灰塵容易往下方堆積外，也很容易有遺漏。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲整理櫃子記得從上到下，才不會遺漏。

切割成小塊清潔
一口氣要掃完整個家真的有點太沉重，可以在生活上的零碎時間進行，例如平常上班日晚上可能出現的半小時空檔，就能依此順序進行清潔，今天可能只整理1、2件家具，幾天後已經有可觀的累積，利用家具來記憶上次掃到哪裡也很容易。

關鍵字：

打掃, 家務, 清潔, 小撇步, 省時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯 Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳 潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona MBTI過時了？韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格　隱藏專屬特點揭曉 自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹 IKEA省水系列「用量直接看」　主打輕鬆安裝免請師傅 久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面