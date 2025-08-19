家事達人5個小秘訣　「無壓力打掃」家裡不知不覺變整潔

▲讓掃除更快更輕鬆，有5個小秘訣。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人上班壓力大，加班又是家常便飯，工作回家還要打掃，對任何人來說都是件苦差事，若將家務留在周末，好不容易能休息卻要面對掃除，實在太憂鬱，美國家事清潔組織的執行董事Durk Johnson，分享5個打掃秘訣，其實只要調整步驟，掃除這件事就能有效率的進行。

Johnson表示，居家打掃步驟最基本的概念就是「沿著牆」，沿著牆壁進行打掃，可以避免遺漏任何家具或區塊，並且方便「分段進行」，能夠更節省時間。

▲沿著牆進行打掃，不會有遺漏。

全面審視

從門口進來，從客廳開始審視，沿著牆壁進行打掃，動線已經確定，就要開始審視家中清潔狀況，建議要從天花板往下檢視，不要只針對家具底下那個黑暗的角落，這樣才能進行全盤的清掃跟評估。

先省略廚房

無論家中的配置為何，在「沿著牆」清掃的動線前提下，請先略過家中廚房的區域，因為廚房通常是物品最多且最複雜的地方，建議先將容易清潔的部分先整理，避免分散注意力。

▲廚房東西多很容易分心，建議先略過。

把家具當牆壁

若家裡是屬於整個開放空間的配置，建議把家具當成牆壁為概念進行清掃，這樣掃除動線就會更加流暢，也不會有遺漏清掃的部分。

▲把家具當成牆壁一部分。

從上到下

無論是矮櫃還是大型家具像是餐具櫃或書架，個別的清掃作業，都要從家具頂端開始掃到家具下方，不要從家具的中央開始進行，除了上方灰塵容易往下方堆積外，也很容易有遺漏。

▲整理櫃子記得從上到下，才不會遺漏。

切割成小塊清潔

一口氣要掃完整個家真的有點太沉重，可以在生活上的零碎時間進行，例如平常上班日晚上可能出現的半小時空檔，就能依此順序進行清潔，今天可能只整理1、2件家具，幾天後已經有可觀的累積，利用家具來記憶上次掃到哪裡也很容易。