才剛洗頭又油了！5個好習慣延緩「頭皮出油」　少吃甜食也在內

▲少吃甜食也能抑制頭皮出油。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

才剛洗好頭，怎麼外出一下頭髮就便由，酷熱的夏季，油頭皮肯定都有這個困擾，面對頭皮出油，要做的事情除了正確清潔以外，從一些生活習慣下手也有用！

#挑選控油洗髮精

選擇針對油性頭皮設計的洗髮產品，這類產品通常含有控油成分，能溫和清潔頭皮，去除過多油脂。避免使用含有矽靈或過度滋潤的產品，因為這些成分會在頭皮上形成油膩的殘留物，進一步加重出油問題。

#避免過度洗髮

就是過度清潔臉部肌膚一樣，過度洗髮也會刺激頭皮分泌更多油脂，因為當頭皮感覺乾燥時，皮脂腺會過度補償來保護頭皮。因此，每周洗髮2到3次，適量清潔頭皮，而不過度去除天然油脂，能有效調節頭皮的油脂分泌。

#護髮別抹在頭皮上

使用護髮產品時，應該只針對髮尾部分使用，避免將護髮素、髮油或其他保濕產品直接塗抹在頭皮上，這樣能避免頭皮負擔過重，導致油脂分泌增加，當然選擇清爽型護髮產品也能幫助減少出油情況。

#保持飲食均衡

飲食不僅影響皮膚健康，還會影響頭皮的油脂分泌。避免攝入過多高糖、高脂肪的食物，這些食物會促使皮脂腺分泌更多油脂。盡量增加攝取富含Omega-3脂肪酸、維生素A和E的食物，這些營養能幫助調節皮脂腺活動，保持頭皮健康。

#避免壓力過大

壓力會影響荷爾蒙平衡，進而影響皮脂腺的活動，導致頭皮過度出油。保持良好的壓力管理，如運動、冥想或深呼吸練習，可以幫助穩定荷爾蒙，減少頭皮油脂分泌。充足的睡眠和放鬆的心態也有助於頭皮健康。