總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

記者蔡惠如／綜合報導

衣櫃是不是常常看起來整整齊齊，但只要伸手一翻，馬上變回亂象？或者每次換季整理，都像打一場仗一樣累？許多問題不是因為你懶，而是方法錯誤。收納專家提醒，以下這些衣櫃整理「大雷包」千萬別踩雷，並分享能真正幫助你維持整潔的實用做法。

雷包一：沒規劃就狂買收納用品

很多人以為只要買一堆籃子、盒子，家裡就會變整齊。但收納用品買錯，只會讓雜物換個地方堆積。 正確做法：先盤點衣櫃裡有哪些衣物，確認平常習慣「愛掛衣服還是愛摺衣服」。喜歡快速拿取的人，應多設掛桿；愛摺疊的人，可以增設層架或收納格。等確定需求後，再添購符合尺寸的收納盒或籃子，才不會多花冤枉錢。

雷包二：一年四季衣物全塞進去

把夏天短袖、冬天厚外套全都硬塞在衣櫃裡，看似方便，實際上讓衣櫃擠到不見天日。 正確做法：只留「當季」衣物在衣櫃，其他的換季衣服收進床底收納袋、透明箱或真空袋。換季時剛好檢視一輪，順便淘汰掉已經一年沒穿的衣服。這樣衣櫃永遠只裝「當下真正需要的衣服」。

雷包三：立志斷捨離卻一直拖

設定「半年沒穿就丟」的規則，卻一放就是三年，讓不穿的衣服繼續佔空間。 正確做法：把「待觀察的衣服」集中到同一個區域或一個透明收納箱，外面貼上日期標籤。到期仍沒動過，就果斷處理掉。實在捨不得丟，也能打包移到閣樓、床底或倉庫，至少不佔主要衣櫃的空間。

雷包四：只追求美觀，忽略實用

有人會花大量時間把衣服摺成一模一樣大小，或依顏色排列整齊，但一旦日常使用不方便，兩天內就會打回原形。 正確做法：收納方式必須符合使用習慣。懶得疊衣服的人，可以用抽屜隔板或立體摺法（像直立式收納），方便拿一件不會弄亂一疊。顏色分類雖漂亮，但若難以維持，改用「長袖／短袖／下身／外套」這種大分類，效果更持久。

雷包五：毛衣掛起來、包包亂丟

毛衣一旦掛起來容易越拉越長，包包堆疊也會壓壞形狀。 正確做法：毛衣、針織衫一律疊放在層板或收納格中。包包則建議直立擺放，內部塞上舊衣服或氣泡紙保持形狀，再一個一個排好，比掛起來省空間又美觀。

雷包六：塞得滿滿，拿東西困難

東西擠到死，雖然看起來「井然有序」，但要拿取時就崩壞。 正確做法：預留空間，層架不要塞滿。善用可調高度的層板，或放入收納籃分層，這樣能一目了然，也能減少翻找時弄亂。

雷包七：買了不適合自己的衣架

絨布衣架雖然美觀，但衣服掛上去容易卡住，對沒耐心的人反而是折磨。 正確做法：先衡量自己的習慣。如果你喜歡快速掛脫衣服，就用輕巧的塑膠或木質衣架；如果願意花心思保持整齊，才選絨布或高質感衣架。衣架最好統一款式與顏色，看起來更整齊。

雷包八：沿用舊格局不動腦

有些人對原本的衣櫃設計「將就」，明明長裙很少，卻被迫用整段長掛區。 正確做法：重新調整格局，縮短掛桿高度、多加一層板，讓空間利用最大化。如果不想DIY，也能考慮到大型賣場或系統衣櫃廠商客製化，價格未必高不可攀。

雷包九：想一次搞定整個衣櫃

大張旗鼓清理衣櫃，結果做到一半累癱，最後一切回到原點。 正確做法：拆小步驟進行，例如先整理一個層架、或先處理鞋子區，完成後再換下一區。設定時間限制（例如今天只花30分鐘），比較能有成就感，也不容易半途而廢。

衣櫃整理最怕「一口氣做太多、用錯方法」，才會覺得累又沒成果。記住重點「實用優先於美觀，習慣比工具重要。」找出最適合自己的收納方式，衣櫃就能長久維持整齊，而不只是整理完那一天好看。