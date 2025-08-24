fb ig video ETtoday search mobile

總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

>

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

▲避開衣櫃收納雷包，會有不同光景。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

衣櫃是不是常常看起來整整齊齊，但只要伸手一翻，馬上變回亂象？或者每次換季整理，都像打一場仗一樣累？許多問題不是因為你懶，而是方法錯誤。收納專家提醒，以下這些衣櫃整理「大雷包」千萬別踩雷，並分享能真正幫助你維持整潔的實用做法。

▲▼衣櫥,衣櫃,衣服,更衣,襯衫,收納。（示意圖／pixabay）

雷包一：沒規劃就狂買收納用品
很多人以為只要買一堆籃子、盒子，家裡就會變整齊。但收納用品買錯，只會讓雜物換個地方堆積。 正確做法：先盤點衣櫃裡有哪些衣物，確認平常習慣「愛掛衣服還是愛摺衣服」。喜歡快速拿取的人，應多設掛桿；愛摺疊的人，可以增設層架或收納格。等確定需求後，再添購符合尺寸的收納盒或籃子，才不會多花冤枉錢。

雷包二：一年四季衣物全塞進去
把夏天短袖、冬天厚外套全都硬塞在衣櫃裡，看似方便，實際上讓衣櫃擠到不見天日。 正確做法：只留「當季」衣物在衣櫃，其他的換季衣服收進床底收納袋、透明箱或真空袋。換季時剛好檢視一輪，順便淘汰掉已經一年沒穿的衣服。這樣衣櫃永遠只裝「當下真正需要的衣服」。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

雷包三：立志斷捨離卻一直拖
設定「半年沒穿就丟」的規則，卻一放就是三年，讓不穿的衣服繼續佔空間。 正確做法：把「待觀察的衣服」集中到同一個區域或一個透明收納箱，外面貼上日期標籤。到期仍沒動過，就果斷處理掉。實在捨不得丟，也能打包移到閣樓、床底或倉庫，至少不佔主要衣櫃的空間。

雷包四：只追求美觀，忽略實用
有人會花大量時間把衣服摺成一模一樣大小，或依顏色排列整齊，但一旦日常使用不方便，兩天內就會打回原形。 正確做法：收納方式必須符合使用習慣。懶得疊衣服的人，可以用抽屜隔板或立體摺法（像直立式收納），方便拿一件不會弄亂一疊。顏色分類雖漂亮，但若難以維持，改用「長袖／短袖／下身／外套」這種大分類，效果更持久。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

雷包五：毛衣掛起來、包包亂丟
毛衣一旦掛起來容易越拉越長，包包堆疊也會壓壞形狀。 正確做法：毛衣、針織衫一律疊放在層板或收納格中。包包則建議直立擺放，內部塞上舊衣服或氣泡紙保持形狀，再一個一個排好，比掛起來省空間又美觀。

雷包六：塞得滿滿，拿東西困難
東西擠到死，雖然看起來「井然有序」，但要拿取時就崩壞。 正確做法：預留空間，層架不要塞滿。善用可調高度的層板，或放入收納籃分層，這樣能一目了然，也能減少翻找時弄亂。

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

雷包七：買了不適合自己的衣架
絨布衣架雖然美觀，但衣服掛上去容易卡住，對沒耐心的人反而是折磨。 正確做法：先衡量自己的習慣。如果你喜歡快速掛脫衣服，就用輕巧的塑膠或木質衣架；如果願意花心思保持整齊，才選絨布或高質感衣架。衣架最好統一款式與顏色，看起來更整齊。

雷包八：沿用舊格局不動腦
有些人對原本的衣櫃設計「將就」，明明長裙很少，卻被迫用整段長掛區。 正確做法：重新調整格局，縮短掛桿高度、多加一層板，讓空間利用最大化。如果不想DIY，也能考慮到大型賣場或系統衣櫃廠商客製化，價格未必高不可攀。

雷包九：想一次搞定整個衣櫃
大張旗鼓清理衣櫃，結果做到一半累癱，最後一切回到原點。 正確做法：拆小步驟進行，例如先整理一個層架、或先處理鞋子區，完成後再換下一區。設定時間限制（例如今天只花30分鐘），比較能有成就感，也不容易半途而廢。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

衣櫃整理最怕「一口氣做太多、用錯方法」，才會覺得累又沒成果。記住重點「實用優先於美觀，習慣比工具重要。」找出最適合自己的收納方式，衣櫃就能長久維持整齊，而不只是整理完那一天好看。

關鍵字：

衣櫃整理, 收納技巧, 衣櫃組織, 服裝管理, 專家建議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【橋斷16人墜】黃河特大橋斷裂瞬間　居民嚇醒：以為地震來了！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光 陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面