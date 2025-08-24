把平價衣穿出高級感　掌握2個字就能馬上升級

▲英國凱特王妃就是穿平價衣服也能呈現高級感的最佳範本 。（圖／路透社）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都有一種心情，同一件衣服穿在不同人身上，呈現出的特質就是不一樣，為何有人穿得好看？有人卻穿得莫名其妙？其實衣服穿起來要好看，材質、顏色跟花樣都不是首要先考量的，流行預測分析師Emily Liu在其著作《最美五套質感人生穿搭》中，表示第一步該注重是「版型」，因為這是營造高級質感的最有效辦法。

▲凱特王妃在溫布敦球場上露臉。（圖／路透社，以下同）

肩線要對準肩峰

肩線就是袖子和衣服交接的車縫處，在肩峰的地方剛好要被肩膀微微撐住，若肩線在肩膀內，整體視覺會顯得太小、侷促，若肩線在肩膀外，衣服就會感覺太大，呈現出慵懶風格，相對的也不會修飾身材。當然不是所有衣服都有明顯的肩線，也不一定要把所有衣服的肩線都強調一遍，端看當時你的職業跟場合，所需要呈現出來的態度跟風格。

避免卡住或無身形

衣服合身跟緊身是有差別的，Emily Liu形容「合身就是仍有空氣的流動」，穿得太寬鬆流動得太自然，也就失去修飾身材的功能，會有一點可惜，其實衣服和不合身自己的感受最準，若一件衣服穿起來某個地方卡卡的，就代表它不適合你，即便再喜歡，也讓它去找下一個更愛它的新主人，比起買回家發現無法說服自己，讓它待在暗無天日的衣櫥裡好很多。

交界處的觀察

找到一件衣服適合你的身長、袖長是相當重要的，主要兩個重點就是四肢跟身體，許多人都是直接購買成衣，當然沒辦法完全密合身材，但不同品牌可能會提供不一樣的尺寸選擇，建議可以多方嘗試、仔細試穿，露出洽當的地方，看起來會更為優美，舉例如果一件長洋裝，剛好裙襬是停在你小腿肚最粗的地方，那它就不適合你。

找到適合你的品牌

承上述所說目前市面上多半是成衣，但其實每個品牌的版型還是會有所不同，認識自己的身形多試穿，其實會找到適合你身體的版型品牌，你會發現穿上該品牌呈現出的姿態會不一樣，其實是因為版型適合你身體曲線的緣故。