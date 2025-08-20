教兒子太心累？男孩更需要「明確引導」　越番越要慢處理

文／萊因哈德．溫特（Reinhard Winter） 圖／大是文化、達志示意圖

跟兒子說話時，加重音並且停頓

語言傳遞出的不只是拼湊起來的話語，更是一種關係。

除了詞語和句子，父母也可以透過肢體語言傳達：「嗨，我親愛的孩子，我在這裡帶領你。」為了讓男孩充分理解，請務必用好理解的句子、清晰的言詞與真誠的態度來傳達。

如果兒子確定收到訊息，那就沒問題；但若溝通卡關，我會建議家長觀察自己的肢體語言是否需要做出調整。站在孩子的角度，重新思考自己說的話：他懂我想表達的嗎？領導型父母，會有重音與停頓，這樣男孩的大腦就可以跟著父母思考。

直接說出你想說的話，這就是「明確引導」。

孩子越「歡」，你要慢處理

好的領導者，往往善於安排自己的時間。一個努力、穩定、具有領導風範的家長，能認真面對自己的角色，在兒子需要時，有意識且慷慨的把時間交給他。反之，如果家長經常焦頭爛額，在與兒子發生衝突時，像是不守規則、不肯好好寫作業，這會讓家長有壓力，反倒一時反應不過來。

遇到這種棘手的情況，最好能慢下來，或者是用慢動作做出回應，這樣可以幫助你與孩子更順利進入狀態。於此同時，有耐心、有毅力，也是領導力重要的面向，具有強大特質的領導者都明白，孩子總有一天會學會，何不給孩子多一點耐心？

在某次研討會上，有位父親告訴我：「過了這麼多年，我還是必須對兒子說：『把洗碗機裡面的餐具拿出來。』一開始，他總會大發牢騷，直到某一天，他突然說：『好的，我去做。』然後也真的去做了！我不敢相信，現在他會自動自發，直接清空洗碗機的碗盤。我耐心的等待終於有了回報。」

在家庭中，所有成員都是平等的，而尊重正是平等的真正體現。當一個男孩感到被尊重，他和父母就能相處得更好。

什麼叫尊重你的兒子？這意味著要認真對待他、了解他、同理他的需要，關注並接納他的獨特性。尊重你家裡的男孩，將幫助他們看見、欣賞自己的美好、知道自己其實是什麼樣的人，又有哪些進步。

隨時提醒自己尊重孩子，不只是在建立信任，孩子也一定會感受到。

我喜歡父母與兒子可以對等交換意見的關係。舉例來說，有些父母在和兒子說話時會蹲低身子，讓兩個人維持在同個高度。這顯現出父母對孩子的尊重，也是領導力的一種展現。

重複規則或幽默，怒氣消一半

人與人一起生活，需要規範和協定。成年人知道哪些規定是約定俗成，哪些是不論到哪都適用的規範，因此，父母有責任幫助男孩學習這些規範。

首先，要反覆強化這些規則，直到它在男孩的記憶裡生根萌芽，這需要一些時間。父母的領導力，同樣也展現在他們如何看待規矩，包括怎麼討論與制定，以及面對孩子遵守或違反規定時的回應；這個時候，正是發揮領導力的關鍵時刻。無須大驚小怪，也不用想得太嚴重，多數情況下，規則被破壞並不難解決。

男孩會注意到自己哪裡做錯，所以大可不必一開始就大動干戈或懲罰。規則是達成管理目標的手段，而不是目的本身。

要談帶領，就要有規矩，為了達成良性結果，有時需要動點腦筋。男孩會在重複學習中習得規範，舉例來說：「晚餐後請幫忙收拾桌子，收拾完就可以去操場玩。」

一般來說，重複幾項固定的規則或用幽默的方式傳達訊息，再適度表態自己的不悅都是有效做法。此外，當父母干預男孩迷戀某些事物時，也能幫助他們建立規範，比如：「你今天怎麼沒有在規定時間內關掉電視？既然這樣，你明天就不能看電視。」

作為家庭的帶領者，父母經常受到挑戰很常見。

以下兩種衝突可以很快的點燃雙方的怒火：學校以及社群媒體，我會在接下來的章節逐一介紹。

總而言之，男孩需要正向的帶領與明確的引導，同時也需要建立其他健康的生活習慣，例如均衡營養、多元活動以及適度運動；在課餘時間，男孩可以學習樂器或參加各式社團活動。

不過，日常生活中有太多令父母苦惱的事，像是如何保持廁所清潔、打掃環境、飯桌上的規矩、性行為、酗酒等。在家庭生活中，你會發現許多年輕父母常常掛心卻又不斷受到孩子挑戰，這些話題或許會讓你面露難色，但正是最需要你展現領導力的時刻。

注意的是：領導力不是萬靈丹，也有其局限性，因為它無法替代其他需求。例如：父母的愛與平靜、人格和自信。領導力亦無法取代肢體接觸、對身體的關注和溫柔。一個生活在貧窮中的男孩，能幫到他的不是更多的引導，而是實際改變其經濟狀況。

如果男孩的父母整天爭吵不休，或是雙方離異，這對男孩來說無疑是一場危機，再好的領導力也無濟於事，男孩需要的是支持。對於未來沒有願景、沒有信心的男孩而言，談帶領是空談；此外，男孩被同儕排擠時，僅靠領導力也難以解決，還需要給孩子安全感與歸屬感。所以，領導力不是萬能，但沒有領導力是萬萬不能。

