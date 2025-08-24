《錦月如歌》周也私服好會穿！碎花仙女風到帥氣賽車鞋　4招穿出高級感

▲周也。（圖／周也小紅書，下同）

圖文／CTWANT

近期最火陸劇非《錦月如歌》莫屬啦！由周也、丞磊領銜主演，劇裡她多以一身帥氣颯爽的英姿迷倒粉絲，而戲外卻是甜美高級感，堪稱「行走的穿搭範本」。周也在私服上有一套自己的穿搭小心機，美得剛剛好、不造作，時尚感滿分，這次就來揭曉周也的時尚密碼！

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／周也微博）



周也的私服穿搭解析：小碎花洋裝＋白色短靴

周也就是那種「白開水系美女」，乾淨清爽但百搭又耐看，穿上小碎花洋裝拼接蕾絲細節的LOOK，真的是溫柔值爆表，撩人於無形！

碎花與蕾絲元素，甜而不膩，清新不浮誇，讓穿搭升級是腳上那雙白色短靴，增加整體俐落感，甜中帶點個性！

周也的私服穿搭解析：短版夾克、短褲＋帥氣賽車球鞋

周也的私服風格也有帥氣的一面，這套黑色短版夾克、白色背心、灰色短褲，以及帥氣賽車球鞋，一上身就是行走的街頭潮流教科書！

短版夾克＋小背心這對組合，不只是修身還自帶氣場。黑白配色乾淨俐落，視覺上立刻拉長比例，再配上灰色短褲，輕鬆一露筆直腿線，隨便一走都像在走伸展台。賽車風格的球鞋，帥氣指數拉滿，完美平衡了整體造型，穿出高級混搭感。一頂低調又時髦的棒球帽，立馬變身活力鄰家女神！

周也的私服穿搭解析：藍襯衫、紅背心＋咖啡色短裙

周也這套學院復古風，一秒穿回青春巔峰！藍色無袖襯衫乾淨俐落，外搭紅色針織背心馬上為造型加了活潑感，紅＋藍的撞色搭配，看似大膽叛逆卻恰到好處。下半身搭配咖啡色針織短裙，還露出性感腰線，溫暖中帶一點個性，甜得不膩、辣得剛好。

想要學習這套風格，可以記住三個關鍵詞：對比色、材質感、腰線留白，一套就能走出青春文藝女主角氣場，路上回頭率保證超標！

周也的私服穿搭解析：牛仔套裝＋白色球鞋

別再說牛仔穿搭很無聊了，周也把「全身牛仔」玩出層次和性格，這套搭配就是教科書等級的復古街頭風，穿得酷又不失溫柔的風格！上半身以灰黑色牛仔外套開場，低調又有質感的洗舊灰，一穿上就自帶氣場。裡面疊穿一件咖啡色格紋襯衫，一秒注入文藝基因，讓整體多了一點溫柔書卷氣。

下半身選了一條藍灰色仿舊牛仔褲，褲型寬鬆但不邋遢，舊感處理得剛剛好，讓整體造型有點慵懶、有點率性。腳上那雙白色厚底球鞋絕對是加分關鍵，不只拉長腿，還讓整體潮感出街！

延伸閱讀

▸ 12歲兒長得不像自己！人夫驗DNA證實「非親生」 起訴前妻求償百萬

▸ 母女雙雙罹血癌元凶曝！ 營養師：「家中囤紙箱」藏一級致癌物

▸ 原始連結