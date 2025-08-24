fb ig video ETtoday search mobile

《錦月如歌》周也私服好會穿！碎花仙女風到帥氣賽車鞋　4招穿出高級感

>

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

▲周也。（圖／周也小紅書，下同）

圖文／CTWANT

近期最火陸劇非《錦月如歌》莫屬啦！由周也、丞磊領銜主演，劇裡她多以一身帥氣颯爽的英姿迷倒粉絲，而戲外卻是甜美高級感，堪稱「行走的穿搭範本」。周也在私服上有一套自己的穿搭小心機，美得剛剛好、不造作，時尚感滿分，這次就來揭曉周也的時尚密碼！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／周也微博）

周也的私服穿搭解析：小碎花洋裝＋白色短靴

周也就是那種「白開水系美女」，乾淨清爽但百搭又耐看，穿上小碎花洋裝拼接蕾絲細節的LOOK，真的是溫柔值爆表，撩人於無形！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

碎花與蕾絲元素，甜而不膩，清新不浮誇，讓穿搭升級是腳上那雙白色短靴，增加整體俐落感，甜中帶點個性！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

周也的私服穿搭解析：短版夾克、短褲＋帥氣賽車球鞋

周也的私服風格也有帥氣的一面，這套黑色短版夾克、白色背心、灰色短褲，以及帥氣賽車球鞋，一上身就是行走的街頭潮流教科書！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

短版夾克＋小背心這對組合，不只是修身還自帶氣場。黑白配色乾淨俐落，視覺上立刻拉長比例，再配上灰色短褲，輕鬆一露筆直腿線，隨便一走都像在走伸展台。賽車風格的球鞋，帥氣指數拉滿，完美平衡了整體造型，穿出高級混搭感。一頂低調又時髦的棒球帽，立馬變身活力鄰家女神！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

周也的私服穿搭解析：藍襯衫、紅背心＋咖啡色短裙

周也這套學院復古風，一秒穿回青春巔峰！藍色無袖襯衫乾淨俐落，外搭紅色針織背心馬上為造型加了活潑感，紅＋藍的撞色搭配，看似大膽叛逆卻恰到好處。下半身搭配咖啡色針織短裙，還露出性感腰線，溫暖中帶一點個性，甜得不膩、辣得剛好。

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

想要學習這套風格，可以記住三個關鍵詞：對比色、材質感、腰線留白，一套就能走出青春文藝女主角氣場，路上回頭率保證超標！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

周也的私服穿搭解析：牛仔套裝＋白色球鞋

別再說牛仔穿搭很無聊了，周也把「全身牛仔」玩出層次和性格，這套搭配就是教科書等級的復古街頭風，穿得酷又不失溫柔的風格！上半身以灰黑色牛仔外套開場，低調又有質感的洗舊灰，一穿上就自帶氣場。裡面疊穿一件咖啡色格紋襯衫，一秒注入文藝基因，讓整體多了一點溫柔書卷氣。

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

下半身選了一條藍灰色仿舊牛仔褲，褲型寬鬆但不邋遢，舊感處理得剛剛好，讓整體造型有點慵懶、有點率性。腳上那雙白色厚底球鞋絕對是加分關鍵，不只拉長腿，還讓整體潮感出街！

《錦月如歌》周也私服好會穿！從文青造型到碎花仙女風、4招穿出高級感

延伸閱讀
12歲兒長得不像自己！人夫驗DNA證實「非親生」　起訴前妻求償百萬
母女雙雙罹血癌元凶曝！　營養師：「家中囤紙箱」藏一級致癌物
原始連結

關鍵字：

周刊王, 錦月如歌, 周也

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光 總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面