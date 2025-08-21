凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO公開最新全球品牌大使，令人意想不到的合作，由奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）接下該身分，並釋出了她穿著品牌經典襯衫的畫面，呼應品牌一直以來傳遞的極致簡約、經久耐用的核心美學，也讓人更期待雙方的更多合作。





▲奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）成為UNIQLO最新全球品牌大使。（圖／品牌提供）

凱特布蘭琪穿上藍白條紋立領襯衫搭配深色褲裝，簡約中展現自信與優雅，她也提到自己對於平價時尚的認同，「我十分認同 UNIQLO LifeWear以服飾改變生活的理念：經典設計、極致簡約、經久耐用的高品質，以及溢於價格的商品價值。能夠參與推動其理念中的重要面向令我充滿能量；支持年輕世代、透過關注突顯與應對全球持續發生因地緣衝突而造成的危機、回饋社會，並尋找具意義的方式，共同邁向更平等的世界。」

凱特布蘭琪長期致力公益，是聯合國難民署親善大使、英國國家劇院理事會成員，同時參與 Earthshot Prize、澳洲保育基金會等國際組織。她將與 UNIQLO 現任品牌大使如費德勒（Roger Federer）等人共同推廣 LifeWear 精神，打造實用且有溫度的時尚。





▲凱特布蘭琪（Cate Blanchett）多次穿著同樣的禮服出席公開典禮。（圖／翻攝自IG）

事實上奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）長年實踐「永續時尚」理念，多次以行動力挺環保穿搭，像是曾多次穿上黑色亮片 Giorgio Armani 高級訂製禮服登場，不僅出席奧斯卡頒獎典禮，也穿著該禮服登上「香水界奧斯卡」之稱的 Fragrance Foundation Awards（國際香水基金會大獎），以相同款式透過不同圖案的薄紗內搭巧妙變化，便成功呈現全新造型。