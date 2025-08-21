fb ig video ETtoday search mobile

凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場

>

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO公開最新全球品牌大使，令人意想不到的合作，由奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）接下該身分，並釋出了她穿著品牌經典襯衫的畫面，呼應品牌一直以來傳遞的極致簡約、經久耐用的核心美學，也讓人更期待雙方的更多合作。

▲▼▲▼ 奧斯卡影后成為UNIQLO大使！ 。（圖／品牌提供） 。（圖／品牌提供）

▲奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）成為UNIQLO最新全球品牌大使。（圖／品牌提供）

凱特布蘭琪穿上藍白條紋立領襯衫搭配深色褲裝，簡約中展現自信與優雅，她也提到自己對於平價時尚的認同，「我十分認同 UNIQLO LifeWear以服飾改變生活的理念：經典設計、極致簡約、經久耐用的高品質，以及溢於價格的商品價值。能夠參與推動其理念中的重要面向令我充滿能量；支持年輕世代、透過關注突顯與應對全球持續發生因地緣衝突而造成的危機、回饋社會，並尋找具意義的方式，共同邁向更平等的世界。」

凱特布蘭琪長期致力公益，是聯合國難民署親善大使、英國國家劇院理事會成員，同時參與 Earthshot Prize、澳洲保育基金會等國際組織。她將與 UNIQLO 現任品牌大使如費德勒（Roger Federer）等人共同推廣 LifeWear 精神，打造實用且有溫度的時尚。

▲▼凱特布蘭琪 。（圖／翻攝IG）

▲凱特布蘭琪（Cate Blanchett）多次穿著同樣的禮服出席公開典禮。（圖／翻攝自IG）

事實上奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）長年實踐「永續時尚」理念，多次以行動力挺環保穿搭，像是曾多次穿上黑色亮片 Giorgio Armani 高級訂製禮服登場，不僅出席奧斯卡頒獎典禮，也穿著該禮服登上「香水界奧斯卡」之稱的 Fragrance Foundation Awards（國際香水基金會大獎），以相同款式透過不同圖案的薄紗內搭巧妙變化，便成功呈現全新造型。

關鍵字：

UNIQLO, 凱特布蘭琪, 品牌大使, 簡約, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李光洙曝剛出道「收入全給公司」　自己搭公車借衣服..連經紀人都沒有

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 家事達人5個小秘訣　「無壓力打掃」家裡不知不覺變整潔 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面