今年底妝關鍵字就是「光澤感」　香奈兒、SUQQU一拍上妝就像自帶濾鏡

▲美妝圈最紅的關鍵字就是光澤感。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

想要底妝不只是遮瑕，而是「會發光的美肌」？今年美妝圈最紅的關鍵字就是光澤感！不論是氣墊、修顏乳還是蜜粉，大家都一致追求那種從肌底透出的細緻亮感。以下就來看看網友激推的4款底妝神品，讓你一拍上妝就像自帶濾鏡一樣美。

香奈兒奢華晶燦光潤氣墊粉餅

要隨時補妝還能維持水潤光澤？香奈兒最新的「奢華晶燦光潤氣墊粉餅」可說是底妝控夢寐以求的單品！它在粉底中添加了珍稀的「五月梵尼蘭」花萃與濃縮水精華，上妝同時能幫肌膚補水與養護，再加上特有的晶燦光澤感，讓妝效不只是遮瑕修飾，而是從肌底散發的高級亮感，許多網友直呼「一拍就亮」，不怕暗沉與卡粉，完全是貴婦級底妝的天花板之作。

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲奢華晶燦光潤氣墊粉餅／7,800元。（圖／品牌提供）

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲氣墊設計輕巧時尚，搭配經典斜紋軟呢收納布套，不只補妝實用，拿在手裡也超有質感！（圖／品牌提供）

SUQQU晶采艷澤修顏乳

如果你常覺得粉底上臉後容易乾、浮粉，SUQQU今年全新推出的「晶采艷澤修顏乳」絕對要列入採購清單！與其說它是粉底液，不如說是能潤飾膚色的保濕霜，因為它是將顏料細緻地包覆在豐潤的美容霜裡，讓上妝時不只帶來自然潤色，更能同步保濕滋養，就像替肌膚套上一層柔光濾鏡。

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲SUQQU晶采艷澤修顏乳／2,850元。（圖／吳雅鈴攝）

最厲害的是它的柔軟固態膠囊技術，能長時間鎖住水分，上妝後不會有乾燥或粉感，妝效一路維持水潤透亮，即使是偏乾或膚況不穩定的素顏肌，也能瞬間看起來像剛做完護膚療程一樣透出光澤。

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲剛剛好的適中遮瑕力，不會有過度妝感，只是想輕妝上陣時，晶采艷澤修顏乳就是妳的好幫手。（圖／吳雅鈴攝）

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲3色選設計貼心考量不同膚色需求，讓每個人都能找到最自然、最適合自己的專屬光感。（圖／吳雅鈴攝）

SUQQU晶采柔滑遮瑕蜜

底妝要無瑕，遮瑕是關鍵！SUQQU的晶采柔滑遮瑕蜜特別將遮瑕與打光合而為一，運用柔滑凝膠配方，讓顏料細緻融入膚色，不僅能修飾黑眼圈、痘疤等瑕疵，還能自然反射光線，營造出宛如柔焦提亮效果，這種輕盈的光感修飾，讓肌膚看起來像是天生就無瑕透亮。

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲SUQQU晶采柔滑遮瑕蜜／1,900元。（圖／吳雅鈴攝）

質地服貼不卡紋，連眼下細紋區域都能完美隱形，近看也不會覺得厚重之外，更貼心的是，它一口氣推出10色選，能依照不同膚色與需求挑選，真正做到精準修飾。網友一致好評：「遮瑕力超自然，不會假白，反而像是肌膚本來就很乾淨！」難怪被稱為素肌女孩的神救星。

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲光澤感、高遮瑕力、柔滑感，一次通通達標的厲害遮瑕產品！（圖／吳雅鈴攝）

肌膚之鑰光采柔焦蜜粉

最後收尾的定妝步驟，交給肌膚之鑰的光采柔焦蜜粉就對了！這款蜜粉在網路上爆紅，被暱稱為「一擦就會被告白的蜜粉」，還創下「一天狂賣20顆」的驚人成績！此回全新升級的光紗透采配方能自然反射光線，達到柔焦毛孔與細紋的效果，同時又不會遮掩原生肌膚的光澤，輕輕一拍，就像替臉套上透明濾鏡，妝容即刻變得乾淨輕盈。

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲肌膚之鑰光采柔焦蜜粉／3,950元。（圖／品牌提供）

今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？

▲除了完妝效果夢幻，它還採用可替換蕊心與可拆式篩網的設計，讓補充更方便、同時兼顧環保。（圖／品牌提供）

周刊王, 底妝, 香奈兒, SUQQU, 肌膚之鑰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

