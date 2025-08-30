fb ig video ETtoday search mobile

韓妞「敷面膜隱藏用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫、精華液不浪費

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

▲敷面膜小技巧。（圖／取自恩真Blaga小紅書，下同）

圖文／CTWANT

敷面膜這件事韓妞們不只是單純「敷上去、等15分鐘」而已，而是有一整套細緻的技巧，讓每片面膜都能發揮到最大功效，甚至能延伸到脖子、髮尾、腳後跟，一滴精華液都不浪費。今天就來分享韓國女生超實用的敷面膜小技巧。

韓女敷面膜技巧：先補水再敷，效果加倍

洗臉後皮膚會變得乾燥，如果直接敷面膜，吸收力會打折。韓妞習慣先拍化妝水或用噴霧補水，讓肌膚「喝一口水」後再敷效果會更好。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：精華液不浪費，照顧唇周與鼻翼

敷面膜前可以先將面膜袋剪開一個角，把精華倒在化妝棉上，敷在嘴唇、人中、鼻翼這些面膜覆蓋不到的地方，做到全臉無死角保養。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：剪裁調整，讓面膜更貼合

如果覺得面膜在鼻翼、人中處不服貼，韓妞會用小剪刀剪開，再自行調整角度，讓面膜緊密貼合；如果想連脖子一起保養，也可以不剪下巴部位到時候可以敷脖子。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：防止面膜變乾，蘆薈膠加持

抽取式面膜通常精華少，容易變乾。這時候可以用面膜刷沾取蘆薈膠，均勻塗抹在面膜表層，既能防止精華蒸發，還能鎮靜舒緩肌膚。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：冰湯匙按摩，消水腫神器

早上敷面膜時，韓妞常搭配「冰鎮湯匙按摩」。用冰過的湯匙圓弧面在臉上輕輕滑動，不僅降溫，還能幫助消水腫，特別適合早晨上妝前使用。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：15分鐘黃金時間

面膜不是敷越久越好！當面膜紙變乾，反而會倒吸臉部水分。韓妞都遵守「黃金15分鐘」原則，準時取下面膜，效果最佳。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：敷脖子達到面膜二次利用

用過的面膜不要急著丟！可以從額頭到人中剪開，把面膜包住脖子，後面打一個小結，就能邊護理臉邊保養脖子，如果不打結的話敷脖子會一直滑落。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：精華液活用：護髮＋足部保養

剩下的精華液也有妙用！韓妞會把精華塗在髮尾當護髮精華，或剪開面膜袋將多餘的精華敷在腳後跟，連細節部位都照顧到。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

韓女敷面膜技巧：按摩＋鎖水，最後一步不可少

敷完面膜後，韓妞一定會輕輕按摩臉部幫助精華吸收，最後再用乳霜鎖住水分，讓保養成效完整發揮。

韓妞「敷面膜隱藏版用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫，每一滴精華液都不浪費

