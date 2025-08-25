Doja Cat將首登台！內衣搭Christian Louboutin紅底高跟鞋超辣造型搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

葛萊美獎天后「蜜桃貓朵佳」Doja Cat即將展開全新世界巡迴《Doja Cat – Ma Vie World Tour》，並於12月21日登上高雄巨蛋舞台，帶來備受期待的首度台灣大型個唱。隨著演出消息曝光，她同步釋出全新宣傳視覺，以大膽性感的造型再次震撼全球粉絲，並腳踩著Christian Louboutin 白色高跟鞋，點燃極致狂野魅力。





▲Doja Cat首度登台全新宣傳視覺曝光。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

畫面中，Doja Cat 慵懶倚靠在一張造型獨特的紅色沙發上，身穿白色蕾絲內衣套裝，搭配長襪與白色高跟鞋，展現既狂野又優雅的雙重魅力。最吸睛的細節，莫過於她腳上的 Christian Louboutin Hot Chick 白色漆皮高跟鞋。這雙鞋以其標誌性的紅底呼應場景色彩，形成強烈對比，讓整體視覺更具戲劇張力。鞋款獨特的 V 形鞋口曲線，完美修飾腳踝線條，也象徵 Louboutin 女鞋設計中最性感、最自信的一面。





▲Doja Cat 向來以大膽又搞怪的造型掀起話題，在2023年的 Met Gala 上更驚喜化身為「老佛爺」Karl Lagerfeld 的愛貓 Choupette。（圖／CFP）

Doja Cat 向來以大膽又搞怪的造型掀起話題，在2023年的 Met Gala 上更驚喜化身為「老佛爺」Karl Lagerfeld 的愛貓 Choupette。她身著一襲淺色魚尾剪裁的華麗禮服，來自Oscar de la Renta的設計，裙襬以繁複羽毛裝飾營造奢華氣勢，並特別搭配訂製的貓咪頭套，臉上再以特殊妝容刻畫「貓系」神韻，從細節到整體皆徹底幻化為貓女。額前垂墜的珠飾則成為點睛之筆，讓整體造型更添神秘與魅惑，成功成為紅毯上最矚目的焦點之一。