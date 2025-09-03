睡不著嗎？網友激推8款「助眠香氛神器」　噴霧、蠟燭、舒眠膏都有

文／美人圈

現代人生活節奏快速、壓力大，晚上總是翻來覆去、難以入睡嗎？其實打造一個放鬆的睡眠儀式比你想的更簡單！從嗅覺著手，就是最直接也最有效的方式。溫柔的香氣能幫助身心平靜下來，讓你從繁忙的日常抽離，安心進入夢鄉。小編精選8款網友激推的助眠香氛，從枕頭噴霧、鎂鹽到按摩膏通通有，一起找出屬於你的專屬睡前香氣，將每一個夜晚都變成值得期待的療癒時光吧！

網友激推助眠神器

1：L'Artisan Parfumeur 焚香之幕淡香精

這款香氛來自高端品牌L'Artisan Parfumeur，是2025年推出的新香，主打焚香調性，香氣以乳香、香草樹脂、胡椒與雪松為主軸，營造出如寺廟般寧靜的煙燻氛圍。比起一般助眠香氛，它更適合偏愛沉穩、沉香氣味的人。雖然不是典型的助眠噴霧，但它能在睡前幫你轉換心境、釋放壓力，也適合冥想或閱讀時使用。若你對香氣要求較高、喜歡個性十足又能穩定情緒的香氛，這瓶會是獨特又有品味的選擇！

▲L'ArtisanParfumeur 焚香之幕淡香精 75ml，NT$9,600。（圖／IG@lartisanparfumeur）

2：auscentic 入夢 θ 呼吸精萃

auscentic是綠藤生機全新推出的純淨香氛品牌，這款呼吸精萃採用100%天然來源，主香調融合甜橙、沉香與大馬士革玫瑰，氣味沉穩中帶著療癒花果香。核心成分夜息精華被譽為香氛界的褪黑激素，透過永續油萃技術保留能調節晝夜節律的單萜類，能讓身心漸漸靜下來，透過嗅覺與皮膚雙重吸收達到深層放鬆。不管是睡前滴在枕邊，或塗抹在手腕、胸口、太陽穴，都能快速進入舒緩模式，特別適合壓力大、腦袋停不下來的上班族使用！

▲auscentic 入夢 θ 呼吸精萃 9ml，NT$1,080。（圖／IG@auscentic_official）

3：LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭

前陣子在Threads上爆紅的LUSH甜睡時光鎂鹽按摩芭，是將香氛與鎂鹽結合的創新設計。內含薰衣草、洋甘菊與橙花精油，搭配富含鎂元素的成分，透過按摩不僅滋潤肌膚，更可幫助身體釋放壓力。睡前在肩膀、頸部或腿部做簡單推揉，即可讓鎂鹽與香氛同時發揮效果，是身體與嗅覺同步放鬆的好選擇。鎂本身具有鎮靜與調節神經作用，特別適合常感疲倦、身體緊繃的人。

▲LUSH 甜睡時鎂鹽按摩芭 65g，NT$570。（圖／LUSH）

4：Badger 舒眠膏

來自美國的有機保養品牌Badger，這款舒眠膏是他們家的熱賣明星商品！主香氣為薰衣草與佛手柑，膏狀質地可以塗抹在太陽穴、脖子、手腕等部位，隨著體溫釋放出淡淡香氣，幫助放鬆入眠。小巧圓罐設計方便隨身攜帶，也不怕打翻。除了助眠效果，它還富含植物油脂，能同時滋潤肌膚。全成分天然、不含化學添加，連小朋友或敏感肌族群都能安心使用！

▲Badger 舒眠膏 21g，NT$280。（圖／Badger）

5.bamford 植萃枕頭噴霧

英國品牌bamford推出的這款枕頭噴霧，以乳香、薰衣草、馬鬱蘭和苦橙葉為主調，散發出清新柔和的草本香氣，不甜不膩，特別適合對氣味敏感或不喜歡甜香調的人使用。主打營造穩定、放鬆的睡眠氛圍，睡前噴在枕頭或棉被上，就像瞬間置身英國鄉間草地，療癒又安心。配方天然、不含酒精和刺激性成分，親膚無負擔，也深受瑜伽族和芳療愛好者喜愛，常被用來搭配靜心冥想，是睡前放鬆的絕佳好物！

▲bamford 植萃枕頭噴霧 50ml，NT$1,350。（圖／IG@bamford）

6：NEOM 靜心舒眠香氛蠟燭

來自英國的NEOM是天然香氛界的人氣品牌，這款舒眠蠟燭精選11種純淨精油調製而成，包含蘋果洋甘菊、伊蘭伊蘭與雪松，香氣柔和不刺鼻，能溫柔穩定情緒。點燃後不只讓空間充滿療癒香氣，也瞬間營造出睡前儀式感。蠟燭成分天然、不含人工香精，使用起來更安心無負擔。特別適合在夜晚關燈後點上一盞，用微光與香氣陪伴自己慢慢沉靜下來，也很推薦搭配泡澡使用，為一天畫下最放鬆的句點。

▲NEOM 靜心舒眠香氛蠟燭 185g，NT$1,800。（圖／IG@neomwellbeing）

7：無印良品 睡眠噴霧

這款被暱稱為「睡眠麻藥」的噴霧，是無印良品熱銷助眠神器。內含薰衣草、佛手柑、橙皮與杉葉等天然精油，香氣帶有自然木質感與清新草本味，不濃烈但極具舒壓效果。使用方式非常簡單，只要在枕頭、床單或睡衣上噴幾下，香氣立刻包圍整個入眠空間。它特別適合對香味敏感、偏好淡香氣的人，也方便隨身攜帶出差、旅行使用。價格親民、效果明顯，是入門助眠香氛中CP值超高的一款！

▲無印良品 睡眠噴霧 300ml，NT$379。（圖／MUJI）

8：This Works 深層睡眠枕頭噴霧

這款來自英國的助眠噴霧是許多失眠者、空服員、KOL們大力推薦的「睡前小秘密」，在韓國Naver與小紅書上都有超高討論度。它採用天然薰衣草、岩蘭草與野甘菊等精油配方，香味乾淨不甜膩，噴在枕頭或床單上能快速營造放鬆的氛圍。它的香調十分低調、純淨，特別適合對香味敏感的人或不喜歡過濃氣味的你。

▲This Works 深層睡眠枕頭噴霧 120ml，NT$770。（圖／IG@thisworks）

