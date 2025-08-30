VALENTINO BEAUTY驚傳撤台！登台僅2年就撐不下去　2件8折粉絲狂囤貨

記者李薇／台北報導

義大利美妝品牌VALENTINO BEAUTY進軍台灣近2年，最近在網路上傳出即將於年底退出台灣市場的消息，引發許多粉絲討論，品牌也證實其消息屬實，對比29日才迎接全新精品彩妝La Beauté Louis Vuitton的進駐，讓人不禁感嘆又一精品美妝撐不下去。

▲VALENTINO BEAUTY傳出退出台灣。（圖／valentino.beauty IG）



近日在Threads上，有網友分享到VALENTINO BEAUTY靠櫃的體驗，沒想到意外得知將於年底撤出台灣，立刻引發許多女性轉發討論，也有人回應目前櫃位與官網在舉辦兩件8折的活動，還有許多試用與滿額贈禮，讓粉絲都紛紛下單搶購，就怕好用的單品再也買不到。

▲VALENTINO過去的單品顏色都較為搶眼。（圖／品牌提供）



VALENTINO BEAUTY在2023年7月登台，隸屬於萊雅集團旗下，櫃位集中分佈在北部，僅新光三越台北南西、信義新天地A8還有因氣爆暫時遷移到台中林酒店3櫃點，至今才短短兩年，就傳出於年底退出台灣市場。

▲由Alessandro Michele接手後，首次氣墊粉餅換上新包裝設計。（圖／品牌提供）



而且去年4月才剛剛由前GUCCI創意總監Alessandro Michele接任的VALENTINO，於今年4月在彩妝部分才剛剛釋出全新的設計包裝，還尚未來得及看到更多作品，就驚傳撤台，讓粉絲都很惋惜。

▲29日La Beauté Louis Vuitton彩妝才剛剛登台。（圖／品牌提供）

