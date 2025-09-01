9月日韓美妝大進擊！THREE、3CE、rom＆nd快閃官網一次掌握

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

隨著暑假的結束，即將邁入9月的秋季，美妝圈也有很多大轉變，不少新品牌登台或是重新出發，針對台灣不同的實體通路，也有新的拓點計劃，為下半年、即將到來的周年慶，帶來更多元的選擇，盤點一下近期值得關注的品牌，不管是新朋友還是老相識，都值得讓人體驗。

＃THREE 誠品生活南西快閃店

才剛剛舉辦上市發表會的THREE對不少人來說早就是熟悉的保養，天然植萃配方以及質感的設計，成為城市人舒壓的綠洲；1日也搶先在誠品生活南西店開設快閃店，用療癒力量撫癒人心，不僅六日都會有大師駐點教學，只要加入官網會員或是IG就可以免費拿好禮，現場消費滿2500元可以獲得質感帆布袋、消費滿5000元還能抽正貨商品，想搶好康立刻衝。

＃3CE 官方旗艦館

對比現今各大KOL、彩妝師品牌雨後春筍般的爆發，3CE可謂是南韓彩妝先驅，身為經典老網紅，韓妝粉絲早就是熟悉到不行，最近更是在蝦皮打造官方旗艦館，讓女孩可以快速掌握流行第一線，從9月1日至9月12日更是祭出限時優惠，不只是全館單品全面83折起，單品任2件贈「白桃慕斯光刷具組」，數量有限，送完為止。

＃rom&nd UR LIVING 南西一店快閃店

由南韓美妝部落客所成立的rom&nd以厲害的質地與親民價格，推出之後迅速爆紅，尤其是水感的果汁唇釉早就是韓妞人手一支的單品，5日更是即將在中山站的UR LIVING南西一店打造快閃活動，直接把聖水洞的PINK OFFICE搬進台北，也即將帶來眾多熱賣美妝，再度掀起韓系美妝搶購風潮。