試開箱／秋冬底妝也換季！小紅書爆紅粉底姊妹、潤又遮的粉霜都必買

>

記者李薇／台北報導、攝影

個人覺得要讓妝容看起來精緻，底妝的乾淨度非常重要，即使後續不上過多的顏色，只要膚況夠好，簡簡單單也很有氣色，近期就有多款很不錯的新底妝上市，潤澤跟遮瑕都可以控制得更好，非常適合台灣的天氣，在邁入秋冬想提前入底妝的人，這幾款絕對是優先考慮。

＃克蘭詩 蘋果光持久柔霧粉底液，30ml、售價2200元

克蘭詩,PAUL & JOE,RMK,彩妝,粉底液,試開箱,。（圖／記者李薇攝）

比起在小紅書紅透半邊天的蘋果光天生美肌粉底液，蘋果光持久柔霧粉底液更適合台灣普遍濕熱的天氣，擁有高遮瑕度以及恰到好處的水感，使用起來持久度更高，而且相對多數的柔霧粉底，比較不是很快會成膜的類型，個人用起來覺得即使乾肌也還能駕馭，不會斑駁卡粉，面對出油也更能鎖妝。

＃PAUL & JOE 糖瓷珍珠粉底霜，售價2470元

克蘭詩,PAUL & JOE,RMK,彩妝,粉底液,試開箱,。（圖／記者李薇攝）

PAUL & JOE的底妝系列向來都很厲害，妝前乳更是賣翻的經典之作，這次首度推出粉底霜類型的單品，通常晉級到粉霜大多都是滋潤度高、粉感極弱，比較適合肌膚底子好的人，但沒想到糖瓷珍珠粉底霜既有乾肌喜歡的潤，也有瑕疵膚質必備的遮蓋力，塗抹起來真的極其絲滑，絕對是秋冬乾性肌膚必買的佳作。

＃RMK 完美無瑕粉底液PLUS，30ml、售價2200元

克蘭詩,PAUL & JOE,RMK,彩妝,粉底液,試開箱,。（圖／記者李薇攝）

講求素肌之美的RMK在2025年更專注輪廓的立體曲線，在全面更新的完美無瑕粉底液PLUS之中，添加高比例的「黑氧化鐵包覆珠光」，在不同光線之下，讓臉部高處更亮、陰影處更黑，上妝即完成修容的感覺，但是整體來說，因為其高遮瑕的效果，粉底液比較容易偏乾，乾肌妝前保濕要做足。

關鍵字：

克蘭詩, PAUL & JOE, RMK, 彩妝, 粉底液, 試開箱

