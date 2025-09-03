微風廣場周年慶9／11登場　廖曉喬：看好年輕族群消費力

▲微風廣場2025周年慶9／11開跑，微風集團策略長廖曉喬帶領百貨事業處執行副總經理蔡碧芳、Breeze Super微風超市總經理西川正史、創意行銷部資深協理王玉文共同舉杯歡慶。（圖／業者提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

一年一度的百貨周年慶開跑，微風廣場率先於9／11登場，滿額贈搭配酬賓回饋高達20%，今年更加碼抽70萬長榮雙人機票與TASAKI 20萬鑽戒，雖說百貨下半年景氣較為嚴峻，仍喊出58億元業績目標，策略長廖曉喬表示，館內消費仍以精品珠寶為主，韓流明星帶貨為輔，看準年輕族群消費力高，對於業績達標很有信心。

微風首波本館與南京周年慶，從9／11至9／29開跑，微風廣場珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點（約價值1,500元）；國際精品滿1萬元送10000點；流行名品、保健食品滿5,000元送5000點；化妝品、鞋履滿3,000元送3000點。微風南京指定品牌消費滿1萬元送5000點；全館消費3,000元送3000點。

▲微風廣場 Maison Margiela Dress-Age-Small手提包，推薦價87,800元。

▲微風廣場 Cartier grain de café 鑽石項鍊，商品價格請店洽。

首六日9／11至9／16期間特別加碼樓面滿額禮，800元至8,000元現金禮券不等，搭配酬賓回饋最高可達20%，為慶祝旭集於上半年度開幕，活動期間於微風廣場當日單筆消費滿80,000元，還可兌換旭集餐券。

▲微風南京 Hoi!LAB 台灣百岳-精油擴香 薰衣草x風信子，推薦價599元。

▲Trine & Zen 冠軍可頌龍蝦堡，推薦價680元。

微風廣場周慶期間更攜手法國巴黎頂級麵包名店Maison Kayser與Trine&Zen推出「冠軍可頌龍蝦堡」，將新鮮海味與奶油香的層次完美結合，還有「九宮格迷你可頌禮盒」，集結9款經典與創新口味，宛如可頌界的珠寶盒。本次亮點還有Breeze Super祭出的和牛饗宴，不僅網羅來自日本的松阪牛、神戶牛、米澤牛等夢幻等級肉品，也同步引進美國Prime特優級沙朗牛排及澳洲和牛牛舌燒肉組合，讓饕客一嚐傾心。

▲Maison Kayser 九宮格迷你可頌禮盒，推薦價850元。

微風表示，百貨的定位將逐漸改變，希望消費者來館內不僅是消費，而是能夠駐足停留的一站式空間，能夠看展、聽演唱會，讓大家擁有更多的沉浸式體驗，逛百貨不僅是購物，也將成為一種新的生活態度。同時希望藉由導入更多韓星帶貨的潮流時尚品牌，拉近與年輕族群的距離。

▲台北101周年慶率先開跑。（圖／業者提供）

台北101周年慶以8／28至9／3「黃金週」先開跑，推出持聯名卡於美妝、流行服飾消費滿3,000元送300元抵用券；國際精品消費滿8,000元送800元抵用券，中國信託信用卡優惠同享，而聯名卡珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,800抵用券、中國信託卡友珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,500元抵用券。聯名卡可再疊加聯名卡3%點數回饋。

9／4至10／12進入正檔期，聯名卡美妝消費滿3,000元送300元抵用券；精品消費滿1萬元送1,000元抵用券，珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,800元抵用券，並再疊加聯名卡3%點數回饋。其他指定銀行信用卡美妝消費滿5,000元送500元抵用券；精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,500元抵用券。