fb ig video ETtoday search mobile

微風廣場周年慶9／11登場　廖曉喬：看好年輕族群消費力

>

▲▼微風周年慶開跑。（圖／品牌提供）

▲微風廣場2025周年慶9／11開跑，微風集團策略長廖曉喬帶領百貨事業處執行副總經理蔡碧芳、Breeze Super微風超市總經理西川正史、創意行銷部資深協理王玉文共同舉杯歡慶。（圖／業者提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

一年一度的百貨周年慶開跑，微風廣場率先於9／11登場，滿額贈搭配酬賓回饋高達20%，今年更加碼抽70萬長榮雙人機票與TASAKI 20萬鑽戒，雖說百貨下半年景氣較為嚴峻，仍喊出58億元業績目標，策略長廖曉喬表示，館內消費仍以精品珠寶為主，韓流明星帶貨為輔，看準年輕族群消費力高，對於業績達標很有信心。

微風首波本館與南京周年慶，從9／11至9／29開跑，微風廣場珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點（約價值1,500元）；國際精品滿1萬元送10000點；流行名品、保健食品滿5,000元送5000點；化妝品、鞋履滿3,000元送3000點。微風南京指定品牌消費滿1萬元送5000點；全館消費3,000元送3000點。

▲▼微風周年慶開跑。（圖／品牌提供）

▲微風廣場 Maison Margiela Dress-Age-Small手提包，推薦價87,800元。

▲▼微風周年慶開跑。（圖／品牌提供）

▲微風廣場 Cartier grain de café 鑽石項鍊，商品價格請店洽。

首六日9／11至9／16期間特別加碼樓面滿額禮，800元至8,000元現金禮券不等，搭配酬賓回饋最高可達20%，為慶祝旭集於上半年度開幕，活動期間於微風廣場當日單筆消費滿80,000元，還可兌換旭集餐券。

▲▼微風周年慶開跑。（圖／品牌提供）

▲微風南京 Hoi!LAB 台灣百岳-精油擴香 薰衣草x風信子，推薦價599元。

▲▼微風周年慶開跑。（圖／品牌提供）

▲Trine & Zen 冠軍可頌龍蝦堡，推薦價680元。

微風廣場周慶期間更攜手法國巴黎頂級麵包名店Maison Kayser與Trine&Zen推出「冠軍可頌龍蝦堡」，將新鮮海味與奶油香的層次完美結合，還有「九宮格迷你可頌禮盒」，集結9款經典與創新口味，宛如可頌界的珠寶盒。本次亮點還有Breeze Super祭出的和牛饗宴，不僅網羅來自日本的松阪牛、神戶牛、米澤牛等夢幻等級肉品，也同步引進美國Prime特優級沙朗牛排及澳洲和牛牛舌燒肉組合，讓饕客一嚐傾心。

▲▼微風周年慶開跑。（圖／品牌提供）

▲Maison Kayser 九宮格迷你可頌禮盒，推薦價850元。

微風表示，百貨的定位將逐漸改變，希望消費者來館內不僅是消費，而是能夠駐足停留的一站式空間，能夠看展、聽演唱會，讓大家擁有更多的沉浸式體驗，逛百貨不僅是購物，也將成為一種新的生活態度。同時希望藉由導入更多韓星帶貨的潮流時尚品牌，拉近與年輕族群的距離。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／業者提供）

▲台北101周年慶率先開跑。（圖／業者提供）

台北101周年慶以8／28至9／3「黃金週」先開跑，推出持聯名卡於美妝、流行服飾消費滿3,000元送300元抵用券；國際精品消費滿8,000元送800元抵用券，中國信託信用卡優惠同享，而聯名卡珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,800抵用券、中國信託卡友珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,500元抵用券。聯名卡可再疊加聯名卡3%點數回饋。

9／4至10／12進入正檔期，聯名卡美妝消費滿3,000元送300元抵用券；精品消費滿1萬元送1,000元抵用券，珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,800元抵用券，並再疊加聯名卡3%點數回饋。其他指定銀行信用卡美妝消費滿5,000元送500元抵用券；精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,500元抵用券。

關鍵字：

微風廣場, 百貨周年慶, 業績目標, 美食盛宴, 韓星帶貨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了

陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話

5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離 舒華快閃信義人氣超高！勸敗SKECHERS德訓鞋「拍廣告整天穿也不累」 LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇 G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有 超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則 Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價 Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面