氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩

40+依然少女感滿分！氣質女神張鈞甯的保養秘訣公開：慢跑、網球、養生、刮痧板

▲張鈞甯。（圖／取自張鈞甯小紅書，下同）

圖文／CTWANT

身為「凍齡女神」代表之一，42歲的張鈞甯不只以精湛演技受到肯定，氣質與身材管理更是許多人心中的典範。即使年過不惑，她依然保持緊緻肌膚與充滿元氣的狀態，靠的不是單一保養步驟，而是從生活習慣、運動到飲食養生的全面管理。以下就來看看張鈞甯分享的幾個「凍齡保養法」，一起學起來！

張鈞甯凍齡保養：慢跑＋網球打造緊實體態

張鈞甯長年維持規律運動的習慣，特別熱愛慢跑與網球。這類有氧運動不僅能促進心肺功能，更能讓身體保持良好代謝，達到緊實線條的效果。她也曾說，運動是自己紓壓與維持狀態的重要方式，讓身體與心靈都保持最佳狀態。

40+依然少女感滿分！氣質女神張鈞甯的保養秘訣公開：慢跑、網球、養生、刮痧板

張鈞甯凍齡保養：抗老保養品＋按摩手法雙管齊下

她透露近期行程滿檔因此非常疲累，但皮膚被同事說還是很有光澤感，分享自己最近使用SK-II澎彈大紅球（肌源賦能煥顏活膚霜）以及肌源賦能煥顏精華，感覺皮膚變得比較緊緻飽滿，尤其在保養的時候搭配按摩手法會提升吸收度使效果更好，是她最近保養的秘密武器。

40+依然少女感滿分！氣質女神張鈞甯的保養秘訣公開：慢跑、網球、養生、刮痧板

張鈞甯凍齡保養：刮痧板按摩

在化妝前按摩自己的皮膚，可以幫助讓皮膚比較緊緻，她分享可從眼頭的地方刮起，接著輪廓線、法令紋、嘴角木偶紋這些位置都要特別注意，然後刮完臉部最後一定要刮耳後，因為這裡很多穴道，結束後再往脖子、鎖骨兩側帶就會感覺很舒服，她也推薦給朋友家人，表示臉部真的會變得立體飽滿，要搭配滋潤的乳霜或者油才不會拉扯到皮膚。

40+依然少女感滿分！氣質女神張鈞甯的保養秘訣公開：慢跑、網球、養生、刮痧板

張鈞甯凍齡保養：沒有刮痧版可以用指節幫忙

可以用二三四的指節幫助臉部按摩往上推，記得要出點力，雖然會有點痛不過是正常的，通常按的時候臉部很快就會紅掉，法令紋的部分記得往上方，指節接著往後推到耳朵後方，再沿著脖子往下滑，讓臉部新陳代謝整個動起來。

40+依然少女感滿分！氣質女神張鈞甯的保養秘訣公開：慢跑、網球、養生、刮痧板

張鈞甯凍齡保養：溫補養生維持好氣色與高代謝

張鈞甯氣色與身材維持得宜，背後的原因還有她對養生的重視。由於體質偏寒，她平常會忌口生冷食物，並隨身攜帶保溫瓶，裡面放有黃耆、枸杞、紅棗等食材，藉由溫補方式維持身體的溫暖狀態，幫助代謝不易囤積脂肪。她也建議入秋後每餐要有米飯、瘦肉，搭配雞湯和水果，吃得營養又不怕發胖。

40+依然少女感滿分！氣質女神張鈞甯的保養秘訣公開：慢跑、網球、養生、刮痧板

關鍵字：

周刊王, 張鈞甯, 保養

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

