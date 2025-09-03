fb ig video ETtoday search mobile

不只是早睡！蔡依林曝保養「秘密武器」　肌膚亮到就像女大生

>

▲▼蔡依林曝保養「秘密武器」　肌膚亮到就像女大生 。（圖／翻攝自IG/蔡依林）

▲44歲蔡依林肌膚底子好，淡妝像極了女大生。（圖／翻攝自IG/蔡依林，以下同）

記者曾怡嘉／報導

蔡依林日前曾分享狀態好的秘訣來自於晚上9:30上床睡覺，即便新專輯宣傳馬不停蹄，肌膚依然呈現緊緻澎彈狀態，除了睡夠，肌膚抹的保養也十分重要，她透露睡前一定使用自己代言的資生堂超能A醇小金管，隔天肌膚保水發亮，還能讓後續妝容服貼更持久。

▲▼蔡依林保養。（圖／品牌提供）

▲蔡依林愛用的超能A醇小金管台灣9月上市。

Jolin表示：「對我來說，保養就像創作音樂，是專屬於我的DIY時刻。每天再忙，保濕絕對不偷懶，我會先用光速精華打底，再疊擦超能A醇小金管來加強修護，容易忽略的頸部也不放過，有時還會加碼搭配膠原緊V澎潤霜 ，為一整天緊繃的肌膚和穴點放鬆按摩，還能拉提下顎線。

▲▼蔡依林保養。（圖／翻攝自FB/蔡依林）

想維持凍齡好狀態，對於飲食她也很注重，日前分享自己正在實行「荷爾蒙」飲食，強調飲食選擇是為了與身體對話，而非單純追求熱量數字，像是她本身就很愛吃白飯，喜歡吃白飯帶來的快樂。

▲▼蔡依林保養。（圖／Unsplash）

她也曾在陸綜綜藝節目中分享自己每天都一定會喝1,800-2,000毫升的開水，並且還有一套獨門的飲水時間，這也是促進代謝的小秘訣，像是早上一杯水已經是多年的習慣，簡單動作就能幫助促進循環，不僅能預防便祕還能幫助排毒。

關鍵字：

蔡依林, Jolin, 美容, 保養, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話

5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話

年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式 G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二 陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了 在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離 超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則 43歲全智賢完美馬甲線！LV短版套裝秀出腹肌　與姜棟元合體《暴風圈》 G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面