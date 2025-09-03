不只是早睡！蔡依林曝保養「秘密武器」　肌膚亮到就像女大生

▲44歲蔡依林肌膚底子好，淡妝像極了女大生。（圖／翻攝自IG/蔡依林，以下同）

記者曾怡嘉／報導

蔡依林日前曾分享狀態好的秘訣來自於晚上9:30上床睡覺，即便新專輯宣傳馬不停蹄，肌膚依然呈現緊緻澎彈狀態，除了睡夠，肌膚抹的保養也十分重要，她透露睡前一定使用自己代言的資生堂超能A醇小金管，隔天肌膚保水發亮，還能讓後續妝容服貼更持久。

▲蔡依林愛用的超能A醇小金管台灣9月上市。

Jolin表示：「對我來說，保養就像創作音樂，是專屬於我的DIY時刻。每天再忙，保濕絕對不偷懶，我會先用光速精華打底，再疊擦超能A醇小金管來加強修護，容易忽略的頸部也不放過，有時還會加碼搭配膠原緊V澎潤霜 ，為一整天緊繃的肌膚和穴點放鬆按摩，還能拉提下顎線。

想維持凍齡好狀態，對於飲食她也很注重，日前分享自己正在實行「荷爾蒙」飲食，強調飲食選擇是為了與身體對話，而非單純追求熱量數字，像是她本身就很愛吃白飯，喜歡吃白飯帶來的快樂。

她也曾在陸綜綜藝節目中分享自己每天都一定會喝1,800-2,000毫升的開水，並且還有一套獨門的飲水時間，這也是促進代謝的小秘訣，像是早上一杯水已經是多年的習慣，簡單動作就能幫助促進循環，不僅能預防便祕還能幫助排毒。