8款「低熱量蔬菜湯」高蛋白又不發胖　飲控減脂期也可以吃飽

減脂期不想天天吃乾柴雞胸或水煮餐？「減脂掉秤湯」就是最強救星！不只清爽又有飽足感，搭配像是雞胸、牛肉、蝦仁、豆腐等高蛋白食材和清爽蔬菜，熱量低卻可以吃超飽，一碗就能當正餐，而且做法簡單、快速又好喝，還能一週七天都不重覆，讓你減脂不挨餓、輕鬆喝出好身材！

減脂高蛋白掉秤湯

1：鮮蝦菌菇豆腐湯

蝦仁是低脂又高蛋白的好食材，搭配豆腐與菇類煮成熱湯，不只清爽鮮美，還能帶來超高飽足感！一碗下肚暖心暖胃，減脂期也能吃得滿足不怕胖。

鮮蝦菌菇豆腐湯做法：

STEP1：蝦仁加料酒、黑胡椒醃5分鐘，熱鍋少油炒香蒜末，煎熟蝦仁備用。

STEP2：鍋內打入雞蛋煎成蛋餅，切小塊備用。

STEP3：放回蛋餅與蝦仁，加入各式菇類翻炒，倒入清水至淹過食材。

STEP4：小火煮8－10分鐘，最後加豆腐塊、鹽與白胡椒調味即可。

▲鮮蝦菌菇豆腐湯。（圖／小紅書@SuperSoup）

2：番茄肉末豆腐湯

番茄酸香與嫩豆腐搭配瘦肉末，喝起來爽口又解膩，蛋白質滿滿卻熱量低，減脂期間當晚餐剛剛好！

番茄肉末豆腐湯做法：

STEP1：瘦肉切碎成肉末（比絞肉更低脂），熱鍋加蒜末、料酒、蠔油炒香。

STEP2：加入番茄丁拌炒出汁，加水煮開。

STEP3：放入豆腐與肉末續煮，最後加鹽調味，撒上蔥花即可。

▲番茄肉末豆腐湯。（圖／小紅書@楚范范的食記）

3：扇貝蝦仁豆漿味噌湯

豆漿搭配味噌，湯頭比一般味噌湯更濃郁順滑，再加上扇貝與蝦仁，鮮甜到讓人忍不住一口接一口，減脂也能吃得很享受。

扇貝蝦仁豆漿味噌湯做法：

STEP1：扇貝、蝦仁各取一半切丁，另一半撒鹽胡椒煎香備用。

STEP2：胡蘿蔔、洋蔥絲炒香，倒入水與高湯粉（或是烹大師那種調味料，想要清爽一點不加也可以）煮開。

STEP3：放入扇貝丁、蝦仁丁，小火煮8分鐘。

STEP4：加豆漿、白味噌煮沸，盛碗後放上煎好的扇貝蝦仁，灑蔥花即可。

▲扇貝蝦仁豆漿味噌湯。（圖／小紅書@生煎小壽司）

4：娃娃菜牛肉番茄湯

酸甜番茄搭配鮮嫩牛肉片，娃娃菜讓湯頭更清甜，喝起來清爽解膩，健身後補充蛋白質的好選擇。

娃娃菜牛肉番茄湯做法：

STEP1：牛肉片先用醬油、料酒簡單醃過。

STEP2：熱鍋炒香蒜末，加入番茄丁炒出汁。

STEP3：加水與娃娃菜煮開，最後放入牛肉片。

STEP4：以鹽、胡椒調味，撒上蔥花即可。

▲娃娃菜牛肉番茄湯。（圖／小紅書@張張的减脂日記（日更）

5：牛肉番茄豆腐湯

番茄湯底酸香開胃，搭配牛肉片、豆腐與爽脆豆芽，不僅營養均衡，還能補鐵補鈣，是減脂晚餐的好選擇！想要換換口味的話，也可以加入韓式泡菜一起煮，會變的像是韓式牛肉湯那樣，一樣好喝又清爽。

牛肉番茄豆腐湯做法：

STEP1：牛肉切薄片，加入薑片、醬油、澱粉抓勻，醃30分鐘。

STEP2：番茄去皮切塊，熱鍋炒香蔥白，倒入番茄炒出沙，加番茄醬與醬油拌炒。

STEP3：倒入清水煮開，加入豆芽、豆腐。

STEP4：最後放入牛肉片煮2分鐘，加鹽調味，灑蔥花即可。

▲牛肉番茄豆腐湯。（圖／小紅書@微糖）

6：蝦仁雞蛋豆腐湯

清爽版的家常湯品！蝦仁、雞蛋、豆腐加上蔬菜，蛋白質滿滿，湯頭鮮美又低脂，特別適合夏天喝。

蝦仁雞蛋豆腐湯做法：

STEP1：煎兩顆荷包蛋切塊備用。

STEP2：蝦去殼留頭，蝦頭與薑絲蒜末爆香後加水煮湯，再撈出蝦頭。

STEP3：水煮沸後放入荷包蛋塊，依序加入金針菇、豆腐、菠菜、蝦仁。

STEP4：加鹽、少許味精調味即可。

▲蝦仁雞蛋豆腐湯。（圖／小紅書@小李不會愛答不李）

7：蝦滑高麗菜湯

高麗菜清甜爽脆，搭配蝦滑提升蛋白質含量，湯頭鮮甜無負擔，是掉秤時期的超強清爽湯品。

蝦滑高麗菜湯做法：

STEP1：鍋中煎熟雞蛋，加入蒜末或洋蔥炒香。

STEP2：放入高麗菜拌炒，加入熱水燜煮。

STEP3：水滾後加入蝦滑或蝦仁煮熟。

STEP4：加鹽、胡椒調味即可。

▲蝦滑高麗菜湯。（圖／小紅書@小糖的輕食日記）

8：白菜雞蛋豆腐湯

簡單三種食材就能煮出清爽好喝的減脂湯！白菜清甜、豆腐嫩滑，加上雞蛋蛋香，熱量低卻很有飽足感。

白菜雞蛋豆腐湯做法：

STEP1：兩顆雞蛋加鹽打散，煎熟切塊備用。

STEP2：用剩油炒香蔥花，加入白菜翻炒至軟。

STEP3：倒入熱開水，加入雞蛋與豆腐煮沸。

STEP4：加鹽、胡椒調味即可完成。

▲白菜雞蛋豆腐湯。（圖／小紅書@Nine-）

