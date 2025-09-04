頭皮醫美正夯！皮膚科醫師：生髮只是開始，關鍵在於「留住髮絲」

▲頭皮醫美見效耗時長，做好日常養護才最重要。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

髮量決定顏值的時代來臨，許多人開始嘗試植髮等頭皮醫美療程，期待快速解決髮量問題。但事實上，頭皮醫美不如臉部醫美一般快速見效，因此醫美療程後的日常養護就格外重要，打造健康穩定的頭皮環境，才能讓髮絲順利扎根、持續生長，降低再次落髮的風險。

▲做好日常養護幫助提高移轉後的留髮率。

慕診所皮膚專科醫師金益安醫師分享：「採髮植髮都追求髮絲的存活率。在移植手術前，通常會建議患者依照醫囑使用口服藥物與生髮水，並在日常加強頭皮養護，將毛囊養得更健康、頭髮變更粗，能提高移轉後的留髮率。這個概念不限於植髮，任何頭皮醫美的前後頭皮養護都很重要。」

頭髮生長期平均為三年，即便是藥品也要長期使用，不可能單次見效。金益安醫師也提及：「藥品著重的是在有效，舒適度、味道是次要考量。」例如，部分生髮水在使用後可能留下濕潤油膩感，或在頭皮停留時帶來搔癢感，通常還需要搭配吹乾步驟，對部分人來說會增加使用的麻煩度，進而降低日常持續使用的意願。「相較之下，質地舒適、氣味怡人且能長期使用的養髮產品，能幫助保養更容易持之以恆，也能在不中斷療程的情況下延續養髮效果。」

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華，150ml，3,000元。

富含薑黃、人蔘等醫療實證養髮成分，在醫美療程前後持續使用能強化頭皮健康，幫助髮絲扎根生長，提升植髮成功率。專為日常養護所設計的清爽質地，使用後髮絲依然乾淨蓬鬆，不會黏膩扁塌影響髮型。

▲歐舒丹 草本豐蘊養髮精華，50ml，1,480元。

迷迭香精華油幫助活絡頭皮、煥活髮絲，加乘西洋菜萃取有助蘊活豐盈、強韌新生，並加入甘草萃取有效舒緩頭皮，凝聚3大植萃昇髮能量改善髮絲煩惱、放鬆頭皮，再現濃密健康秀髮。