LIFE經典／紅底鞋王Christian Louboutin在葡萄牙打造一座精品酒店

▲Christian Louboutin葡萄牙酒店Vermelho。（圖／翻攝Vermelho IG）

記者蔡惠如／綜合報導

紅底鞋王Christian Louboutin在葡萄牙旅途中意外送醫，卻因穿越梅利迪什（Melides）小鎮，立刻被這片森林與潟湖之間的靜謐深深吸引。之後他買下當地一座漁民住宅，將工作室搬到這裡，並在 2019 年起逐漸與阿連特茹（Alentejo）地區建立起深厚的聯繫，最終於 2023 年於此開設了第一間酒店 Vermelho。

酒店名稱來自葡萄牙語「紅色」，既是對 Louboutin 招牌紅底鞋的致敬，也象徵他對土地的熱情。與建築師 Madalena Caiado 跟室內設計師 Carolina Irving 合作，打造了一座更像私人別墅而非傳統飯店的空間，僅有 13 間客房，環繞庭院與花園而建，鼓勵賓客自然聚集交流。

每間房間都擁有訂製的大門，採用手工雕刻的美國白蠟木搭配錫鑞與琺瑯把手，呼應當地工藝。義大利藝術家 Giuseppe Ducrot 的陶瓷裝置則直接融入建築外觀，巴洛克風格的壁畫與雕塑讓飯店宛如藝術作品。園林設計師 Louis Benech 將庭園打造成靜謐的戶外客廳，讓空間氛圍更親密而不凌亂。

室內陳設充滿層次，古董家具、圖案紡織與手工桌面展現伊比利亞半島的傳統，Azeitão 工坊製作的定製瓷磚鋪滿地板，房間裡標誌性的紅色調則呼應 Louboutin 的設計 DNA。接待廳由印度 Klove Studio 打造的綠金色玻璃吊燈增添戲劇張力，天花板則宛如藝術品般成為視覺焦點。

住進 Vermelho 不太像酒店氛圍，更像是走入一個設計師的家。白天可以在庭院小酌、與旅伴閒聊，晚上回到房間，被深紅色的地板與溫暖燈光包圍；今年再新添置兩棟別墅，粉紅色的 La Salvada 靈感來自卡斯巴建築，而另一棟粉刷過的船屋則帶來截然不同的氛圍。不僅是設計迷的新朝聖地，也是奢華旅行者尋找慢步調的角落。