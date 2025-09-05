Melody被MK大容量新包Nolita圈粉　迷上抽盲盒保持少女心

記者鮑璿安 ／台北報導

Michael Kors位於台北101購物中心的全台唯一旗艦店重新開幕，今5日邀請Melody率先演繹秋冬造型，以一襲藍色腰果花洋裝現身，浪漫圖騰與飄逸剪裁交織出優雅與自在，她笑稱這套 one piece 洋裝能露出鎖骨、遮住手臂，又能搭配長靴拉長腿部比例，既摩登又慵懶，非常符合她日常追求的獨立自信氣質。





Melody全身造型的重點，莫過於秋冬主打的 Nolita 包款

Melody全身造型的重點，莫過於秋冬主打的 Nolita 黑色金釦中型肩背包，對於大容量包款再度回歸讓她十分欣喜，尤其是經典廓形搭配金屬細節，無論肩背或手拎都展現出不同氛圍，Melody 也特別分享包款上面的掛飾：「搭配上小籠包吊飾看到心情就很好！」她也透露自己平時熱愛收集盲盒，認為「拆開那一刻的不確定感，最貼近女性的少女心」。

Nolita Bag 靈感來自紐約曼哈頓 Nolita 街區，風格隨性、慵懶卻充滿個性。此系列以柔軟皮革、自然垂墜輪廓為特色，搭配可調節肩帶與多功能隔層，也提供多色挑選，滿足實用與時尚兼備的需求。而台北101獨家的白色絨毛大型Nolita，以毛絨質感呼應冬日氛圍，超有辨識度。為慶祝Nolita新款上市，品牌特別推出「Nolita Bag Charm Bar」活動。消費者凡購買中型Nolita肩背包，即可體驗隨機抽取盲盒掛飾，搭配趣味吊飾打造專屬包款。





台北101獨家MICHAEL KORS NOLITA白色絨毛大型肩背包 NT24,200； MICHAEL KORS NOLITA深紅色肩背包，NT$12,800。

煥新後的旗艦店佔地243平方公尺，以米白與米色調營造溫暖氛圍，並融入橡木地板、黑白大理石及霧面金屬材質，打造精緻質感。最吸睛的設計亮點是一座由台灣永續公司Miniwiz打造的專屬紡織燈柱，靈感來自台北101結構與天燈文化，以回收塑料再造纖維製成，不僅象徵祝願，也隨季節轉換展現不同光影效果。

HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝，全球代言人檀健次出鏡演繹。

HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝。全球代言人檀健次出鏡演繹，腳踩 H-Stripes 燕麥色奢潮鞋履搭配經典飛行員夾克與「Address 地址」連帽衛衣，展現不羈且高級的率性感。除了 H-Stripes，廣告中他更換上 Hyperlight 系列慢跑鞋型，透過精緻皮革、流線結構與撞色細節，彰顯品牌舒適與時尚並進的理念。而 H691 系列休閒鞋則取材90年代滑板文化，鞋跟標誌壓印與一片式包覆結構突顯街頭潮流氛圍，搭配麂皮夾克盡顯秋冬層次感。