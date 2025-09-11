fb ig video search mobile ETtoday

Balenciaga再現78年前傳奇香水！全新十款香氛致敬創辦人　台灣將開賣

記者鮑璿安 ／綜合報導

早在1947年，Balenciaga 先生便以首款經典香水「Le Dix」 在時尚界留下嗅覺印記，時隔超過半世紀，Balenciaga 宣佈正式啟動全新香氛系列！以十款獨特香精開啟嗅覺的新篇章，同時也是對 Cristóbal Balenciaga 百年傳承的深刻致敬。

▲▼ 巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲品牌經過15年檔案研究，透過高精度掃描技術，將這支經典之作的瓶身、標籤細節都完整重現 。（圖／品牌提供）

法文中「Le Dix」意為「十」，同時也是指涉 Balenciaga 歷史上的巴黎總部 —— 喬治五世大道10號。品牌經過15年檔案研究，透過高精度掃描技術，將這支經典之作的瓶身、標籤細節都完整重現，搭配球形玻璃瓶蓋與手工絲帶，再現當年的優雅與精緻。值得一提的是，新系列特意以仿舊蝕刻包裝營造歲月痕跡，將工業灰外盒與復古設計融合，形成時間交錯的雙重隱喻。

▲▼ 巴黎世家 。（圖／品牌提供）

此次系列的設計靈感以光譜層次遞進呈現：由清澈透亮逐漸過渡至煙霧迷離，最終沉澱於深邃墨黑，如同 Balenciaga 高級訂製服一般，在嚴謹結構與大膽創意中尋找平衡。十款香氛名稱各具巧思，連命名也超有玩味，包括 No Comment、Getaria、Twenty Four Seven、To Be Confirmed等。讓人好奇的香味部分，其中尤以名為 Cristóbal 的香氛最為突出，它以麝香與烏木調為基底，展現對大師本人的禮讚；Getaria靈感來自西班牙海岸，也是 Cristóbal Balenciaga 的出生地。並以珍稀香精油與層層結構相互交織，營造豐富而意料之外的層次感，彷彿將品牌的雕塑式時裝語言凝縮於瓶中。

同時香水瓶可重複補充，更展現永續精神，整個系列皆於法國製作、密封與包裝，確保品質與精緻度。Balenciaga 全新香氛系列已率先於巴黎喬治五世大道10號的全新香氛精品店登場，後續將陸續登陸全球市場，台灣地區的發售資訊也即將公布。

去年Bottega Veneta也帶來全新頂級香氛系列，將來自各地的100%天然原料編織成具有情感的5款香水，不光氣味帶來獨特的感官體驗，連瓶身設計也大炫精彩技藝，獨特氣泡的瓶身呼應了威尼斯潟湖的環境。從命名上就感到滿滿的療癒，首款暖光（Colpo di Sole）將法國歐白芷的寧靜香氣與摩洛哥橙花精萃融合；而偏向優雅氣息的跟我走（Come with Me），則是混合義大利佛手柑的清爽柑橘香與法國鳶尾花精油。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲BV汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的 Intrecciato 編織工藝的靈感，打造了五款香氛 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 香水, 時尚, 傳承, 創新

