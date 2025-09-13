又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業

▲蘭芝專櫃驚傳撤台。（圖／品牌提供）



繼精品美妝VALENTINO Beauty傳出於年底撤出台灣，韓系美妝蘭芝也在近期通知會員即將營運到年底，全台7個專櫃全部結束營業，但是合作通路美麗台、UNIKCY尚未確定是否持續引進商品，目前致電品牌官方尚未得到回應。

近期在Threads上，不少粉絲接到蘭芝專櫃致電，表示品牌即將營運到2025年年底，實體通路會撤出台灣，官網還會持續經營。致電專櫃人員，也證實此消息，但對於目前在美麗台、UNIKCY、康是美以及官網等其他通路是否會持續販售，尚未明確表示要終止合作。

蘭芝在1994年成立，跟雪花秀、IOPE、innisfree、Ryo呂等隸屬於韓國愛茉莉太平洋集團，以肌膚保濕補水為概念，廣受年輕人喜愛，與潮牌PLAYNOMORE、pushBUTTON都有過厲害的跨界聯名；包含：宋慧喬、宋再臨、金裕貞都曾為品牌代言人，宋慧喬更是與之合作長達10年之久，在2017年還受邀到台灣出席新品上市，在戲劇《太陽的後裔》中，所使用的蘭芝雙色唇膏，更是掀起粉絲瘋搶。

愛茉莉太平洋集團以山茶花髮油起家，後續發展出各種不同類型與定位的美妝品牌，廣受亞洲地區的粉絲喜愛，不僅開設許多實體店面、線上通路，更曾因設計出「氣墊粉餅」的上妝品項，吸引歐美大廠紛紛合作取經，在美妝領域中擁有舉足輕重的地位；後期受到疫情影響，旗下品牌紛紛重新整頓，不僅換上新視覺，也重新梳理了販售通路，過去明洞多個美妝旗艦店形成的愛茉莉一條街，已經不復見。