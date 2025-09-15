保濕穩膚三大神器！年輕人最愛高效成分、冠軍精華一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

保濕穩膚聽起來總沒有高效成分厲害，但卻是肌膚保養不可或缺的關鍵，擁有良好的肌底，高濃度配方才能運作、更看得見效果，尤其最近歷經秋天換季的時節交替，肌膚安穩更是重中之重，以下就分享多款保濕單品，能夠重現潤澤透亮。

＃醉象 胺基酸水光精華，30ml、售價1900元

醉象,契爾氏,DR.WU,保濕,保養,精華,。（圖／品牌提供）

用成分說話的醉象以純淨保養廣受年輕族群喜愛，為打造肌膚散發出迷人的水光感，創辦人Tiffany Masterson特別設計出這支胺基酸水光精華，透過4重玻尿酸複合物、1.0%發酵胺基酸、0.5% 超級胺基酸，不只是為肌膚保濕補水，更可以加強底層的澎潤彈力，讓肌膚散發出宛如玻璃般的透亮光澤。

＃契爾氏 金盞花精華修護化妝水，500ml、售價2650元

醉象,契爾氏,DR.WU,保濕,保養,精華,。（圖／品牌提供）

熱銷60年的金盞花精華修護化妝水是不少敏感肌日常愛用的單品，每次出巨容量款都必須狂掃！此款經典之作在最近終於迎來配方更新，新添加胜肽酵母更可以加強油水平衡，收斂肌膚多餘油脂，重現平滑細緻，搭配原萃金盞花舒緩效果更有感，泛紅、乾燥、敏感一瓶解決。

＃DR.WU 玻尿酸保濕精華液

醉象,契爾氏,DR.WU,保濕,保養,精華,。（圖／品牌提供）

MIT醫美品牌DR.WU從創始至今，依舊榮登系列銷售冠軍的明星精華，長年霸榜熱銷藥妝排行，平均每年賣出55座台北101高度，因為其溫和高效保濕的效果，大量使用也不心疼的高CP值，透過活性酵母複合海藻多醣獨創「超微網水繃帶」結構，強力網住第六代玻尿酸，層層深入肌底，啟動無限水循環。

醉象, 契爾氏, DR.WU, 保濕, 保養, 精華

