孫芸芸拎的鎖頭包20年前就紅過　賈靜雯、楊謹華都在背新歡1萬多收

▲女星近期手上的包是一個比一個搶鏡。（圖／品牌提供、孫芸芸IG）

時尚女星們不只衣Q在線，手上的包更是一個比一個會搶鏡！從復刻經典的It Bag回歸，到實用又不失高級感的萬用款，每一顆包都像是她們氣場的延伸，這波「女星愛包榜」要入手精品包前不能不看。

Chloé Paddington鎖頭包強勢回歸！孫芸芸、Ella搶先上肩，It Bag始祖掀狂潮

Chloé最具標誌性的Paddington鎖頭包強勢復刻登場，以52顆鉚釘向品牌創立年份致敬，揉合復古靈魂與現代語彙。孫芸芸率先演繹黑色版本，搭配一襲露背長洋裝，前面後面都好看，加上包包軟質皮革隨肩垂墜，性感與隨性在她身上毫無違和。大鎖頭低調中透出奢華，讓整體黑色穿搭不再單調，一包撐出氣場女王感！

▲孫芸芸率先演繹黑色版本 Paddington鎖頭包。（圖／孫芸芸IG）

Ella陳嘉樺則走實用派，用白T＋牛仔褲搭配紅棕色鎖頭包，簡單卻超有戲。包款為中性色穿搭注入溫暖層次，也讓「日常感」瞬間升級成「街拍範本」，展現不費力卻充滿質感的時尚態度。

▲Ella陳嘉樺。（圖／Ella 陳嘉樺IG）



Chloé Paddington鎖頭包最初於2005年由極簡教母Phoebe Philo設計問世，在2025年冬季大秀上，現任創意總監Chemena Kamali為這款經典注入嶄新的當代節奏。延續經典的標誌性鎖頭與鑰匙吊飾，細節上以更輕盈的金屬配件搭配重新調整的結構設計。不同於以往的雙拉鍊與金屬片元素，全新版本改以單拉鍊開口與可調節肩背長度設計，進一步提升日常使用的便利與舒適，輕盈詮釋隨性又精緻的巴黎態度。

▲Chloé PADDINGTON鎖頭包／89,900元。（圖／品牌提供）



女星新歡曝光！賈靜雯、楊謹華都在背「這款包」，柔美又有派頭

秋冬包款界又有新寵啦！當兩位氣質女神賈靜雯與楊謹華不約而同選上Tory Burch ROMY系列，就知道這顆包不只是漂亮而已，是穿搭顯高級的秘密武器。

賈靜雯用一身墨綠背心＋淺藍襯衫的層次穿搭，搭配駝色ROMY肩背包，整體配色溫潤又大氣，屬於「誰背誰知性」的穿搭套路。包款柔美輪廓＋立體包身在視覺上不但增添質感，也能修飾上半身比例，是上寬下窄穿搭公式的完美配件。

▲賈靜雯。（圖／品牌提供）

另一套造型則換上熱情紅毛衣＋麂皮ROMY水桶包，紅棕撞色既搶眼又不失優雅，推薦給走「高調中帶點柔」路線的妳。

▲賈靜雯麂皮ROMY水桶包搭紅棕撞色既搶眼又不失優雅。（圖／品牌提供）

楊謹華則以一套白色背心＋淺條紋長裙穿出清新溫柔氣質，手上的那顆麂皮ROMY肩背包瞬間成為焦點！小牛皮絨面革在陽光下透出低調光澤，剛剛好的軟挺輪廓襯托出她的俐落線條，是氣質派日常穿搭的神助攻。

▲楊謹華。（圖／品牌提供）

這一季ROMY系列包款全面升級，以柔軟麂皮搭配精緻金屬細節，釋放秋冬該有的溫柔氣場，不論是肩背、水桶還是托特款，都在實用與時髦間完美拿捏，根本是「優雅女子的包包模板」。

▲Tory Burch ROMY系列／15,900元～19,900元。（圖／品牌提供）

