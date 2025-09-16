2025艾美獎紅毯亮點　Hunter Schafer紅毯第一美、星期三珠寶禮服獲好評

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年第77屆艾美獎（Emmy Awards）登場，眾多影視圈入圍者這次為紅毯帶來什麼樣的驚喜？本篇濃縮紅毯亮點，愛追劇的你不能錯過！

年度盛事2025年第77屆艾美獎（Emmy Awards）於台灣時間9月15日早上八點在洛杉磯登場，不僅入圍者們競爭激烈，在Lisa的驚喜出場下紅毯上也立刻炒熱了氣氛！有哪些名人也為我們帶來了精彩的紅毯造型？趕快來看看。

2025艾美獎紅毯亮點：

Lisa首登艾美獎

Lisa參與演出的《白蓮花大飯店》第三季獲得了本屆23項提名，這是她首次以演員、而非偶像歌手的身份踏上艾美獎的紅毯，她穿著洛杉磯品牌Lever Couture的一襲粉色禮服現身，散發鮮嫩光澤的層層透紗，以微妙的圓潤線條勾勒出呼應劇集的「蓮花」意象，同時也非常適合她，人間芭比再度降臨了！

星期三Jenna Ortega



宣傳《星期三》最新一季上線，Jenna Ortega近期頻繁亮相，並且以一套套暗黑哥德風服裝驚艷時尚圈，出席艾美獎紅毯的戰袍，她則選擇了Givenchy 2025秋冬的珠寶禮服，不規則的多色寶石、水晶、珍珠與金屬串連成上衣，配上她的無眉妝容，尤其凸顯那股神秘、生人勿近的距離感。

Hunter Schafer



新生代紅毯常勝軍Hunter Schafer出席本屆艾美獎紅毯，以極簡的紅色挖肩禮服現身，此造型來自Alexander McQueen 2025秋冬系列，和秀上不同的是拿掉了巨大的皮草披肩，焦點放在了她本身的獨特氣質。

Selena Gomez



賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）攜手未婚夫Benny Blanco在紅毯大方放閃，兩人婚期將近，甜蜜泡泡感染眾人！一身Louis Vuitton朱紅色禮服高雅大方，襯托出Selena現在的極佳狀態與好氣色。

Cate Blanchett



凱特布蘭琪（Cate Blanchett）精靈女王這回以中性魅力作為紅毯風格，她穿著Armani Privé側邊挖空剪裁的墊肩連身套裝，並有閃亮亮的領片細節增添華麗光芒。

Pedro Pascal



佩德羅斯帕斯卡（Pedro Pascal）以《最後生還者》入圍本屆艾美獎，從新一代驚奇隊長到最新電影《天作之合》，Pedro Pascal可說是好萊塢現在最熱門的演員，他以All White的Celine套裝現身紅毯，化身白馬王子。

