《暴君的廚師》潤娥與年下男談戀愛無違和！私服5招減齡穿搭傳授給你

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

潤娥主演2025新劇《暴君的廚師》開播後好評如潮，逗趣又專業的演出又讓人更喜歡她了！本篇就來帶大家向女神偷偷學習她的私服減齡穿搭技巧！

由潤娥、李彩玟主演的穿越劇《暴君的廚師》一開播便獲得好成績，每個禮拜都好期待潤娥又會搬上哪一道能驚艷暴君的料理！劇中潤娥與相差10歲的年下男李彩玟組CP談戀愛，意外的毫無違和，反而呈現出滿滿的悸動戀愛感，然而，潤娥不僅保養得宜，私下的她也奉行著減齡的穿搭技巧，一起來向她偷偷學習！

潤娥5招減齡穿搭公式解析

別小看瑪莉珍鞋的逆齡效果

千萬別小看瑪莉珍鞋的逆齡效果，它能不經意為造型注入少女氣息，介於稚嫩學生與成熟大人之間，像是優雅的T字瑪莉珍、瑪莉珍包頭皮鞋……都是潤娥的心頭好，正式或休閒場合皆能派上用場，且完全不用因為年紀而不敢嘗試，只怕你沒盡早發現瑪莉珍的好！

減齡王牌膝上襪

膝上襪確實比較具有挑戰性，為避免落於浮誇庸俗，穿著膝上襪時建議搭配簡約的服裝，便能有效的拉長腿部線條、保持質感。

穿短版上衣露出一截纖腰就對了

短版上衣不只可以拉長下半身的比例，露出一截腰腹也能讓整體造型更俏皮不死板，不一定要露出大面積肌膚，適當的小露一段你自信的纖腰，才不會顯得造作！像潤娥就經常以短版上衣搭配服裝，給人感覺很有活力。

靠百褶裙減齡10歲

近年Y2K風潮席捲全球，百褶裙是其中一項代表性單品，同時也是營造學生嫩妹氣息的強力神器！潤娥尤其熱愛百褶裙的穿搭，搭配白襯衫完成100%學院風組合，又或是同色系的成套搭配，都能達到視覺減齡10歲的效果。

活用多巴胺色彩單品

最近「多巴胺穿搭」很火紅，意思是讓人穿上就感到心情愉悅的服裝，而從鮮豔亮眼的色彩下手正是多巴胺穿搭的基礎，比起每天黑嚕嚕的穿著，多活用一些多巴胺色彩單品絕對能讓你心情都亮起來，心情好了、人也看起來年輕多了！

加碼盤點潤娥的愛用Miu Miu手袋

納帕軟皮Pocket手袋

Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋

Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋

