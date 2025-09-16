高訂「夢幻婚紗」出首支男性淡香精！深邃木質調釋放性感魅力

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想入主喜歡的精品品牌但是預算有限，香水會是個很好的選擇，不僅跟上現在香氛大熱的風潮，價格更是較為親民，以下就分享多款大牌香水，荷包不深也可以輕鬆擁有質感日常。

＃ELIE SAAB 同名男性淡香精，50ML、售價3150元

來自黎巴嫩的高級訂製婚紗品牌ELIE SAAB是不少女生心目中的夢幻逸品，精緻又充滿設計感的華服，總是讓人驚艷，2025年更是首次推出男性淡香精，融合東方奢華與西方的雅緻，透過粉紅胡椒與佛手柑、檸檬，辛辣既清新的前調打造出光芒耀眼的率性，中調選用海地與馬達加斯加兩種產地的香根草搭配溫暖雪松，展現出男人沉穩感性的面貌。

＃COACH GOLD時尚閃耀香精，50ML、售價3450元

1941年創立的紐約時尚品牌COACH將陽光灑落街道上的金燦光芒為主題，設計出充滿自信又耀眼的全新香氣，充滿清新的花香琥珀調，透過杏花、玫瑰和Petalia展現迷人的百花綻放氣息，令人舒心的香草、龍涎香讓氣味更加柔和從容，宛如充滿自我魅力的紐約新時代女性。

＃MONTBLANC Star Oud星夜沉香木淡香精，125ML、售價6000元

在2024年首次亮相的大師傑作香氛系列，將MONTBLANC奢華的書寫藝術融入香水之中，經典的白朗峰六角星黑色瓶蓋封鎖著宛如成裝墨水的頂級香氣。這次將Minerva製錶廠的百年懷錶製作工藝為靈感，以永恆又珍稀的沉香為主調，透過肉桂、豆蔻、琥珀木的氣息，增添其深邃層次，是一支充滿細節個性的香氣。