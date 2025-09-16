新光三越首波周年慶10／2登場　韓流主題＋史努比滿額禮吸年輕客

fb ig video search mobile ETtoday

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越2025首波周年慶10／2登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月開始的百貨周年慶季，由全台最大百貨連鎖新光三越首波開跑進入重頭戲，10／2起旗下5間分店率先開跑，持續推出消費滿2,000元送2000點skm points等回饋方案，加上各信用卡針對特定類別層疊加碼，最高可享20.7%回饋，今年除往年滿額禮之外，新光三越也推出韓流主題，結合偶像活動、韓系快閃店等佈局年輕族群，積極開發新客層。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

新光三越2025年周年慶首波將於10／2登場，台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店、高雄三多店與台南中山店五家分店率先開跑。今年延續「滿千送點」主軸，化妝品單筆滿2,000元送2,000點，全館累計滿5,000元再送5,000點；名品、大家電及指定門市的法雅客、iStore單筆滿1萬元贈5,000點。活動首七日祭出skm pay限定，單筆刷卡滿1萬元即送1萬點。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲YSL 完美底妝自由配，特價5,650 元，價值7,083元。

此外也結合多張特定信用卡，針對不同類別加碼回饋，首七日刷星展銀行信用卡綁skm pay首刷購買服飾滿1.2萬元，可獲額外1.2萬點，加上分期1000點、銀行滿額禮800點與首綁行動支付1000點，即可獲得24800點，回饋率達20.7%。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲PANDORA迪士尼聯名系列吊飾，推薦價2,080元起；PUMA SPEEDCAT BALLET鞋款，推薦價2,680元。

今年周年慶也首度引入大規模韓流元素。韓國女星Solar頌樂受邀擔任宣傳大使，除了拍攝廣告外，10／18將舉辦粉絲見面會，會員扣2,000點起即可兌換入場券，最高可進入VVIP區，還有抽合照與簽名拍立得的機會。新光三越同時攜手韓綜《鑑定師》，推出「明星珍藏品捐贈活動」與「Talk Concert」，會員扣點即可參加明星私人物件抽獎，並將扣點轉化為公益捐款，或優先購票參與Talk Concert，甚至抽中舒華親簽金卡。

▲新光三越周年慶宣傳大使Solar頌樂；self-portrait X JISOO 蕾絲蝴蝶結白色緞面迷你洋裝。

▲新光三越周年慶宣傳大使Solar頌樂；self-portrait X JISOO 蕾絲蝴蝶結白色緞面迷你洋裝。

此外周慶第二波與韓國現代百貨合作的「韓系快閃馬拉松」也將在A11登場，首波由手袋品牌Stand Oil領軍，後續引進Mardi Mercredi、Rockfish Weatherwear、Carlyn、Blue Elephant等時尚品牌，加上隱形眼鏡OLENS與運動服飾XEXYMIX，打造韓迷必訪的潮流據點。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

除韓流題材外，史努比再度成為滿額禮主角，規劃36款旅行與療癒主題贈品，並首度推出毛孩專屬小物，會員可透過集點或扣點加價購換取。活動還設置史努比 PASS線上互動，完成心理測驗即可解鎖角色，兌換美食飲品優惠券或品牌折扣，全台門市更安排查理布朗與史努比見面會。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲BOBBI BROWN 粉紅幻影5色盤，特價2,160 元，價值2,400元。

10／1起全新「金卡會員」上線，除基本服務與1.5倍點數回饋外，還與570個品牌合作推出限量商品與專屬優惠，例如LANCOME乳霜寵愛組特價11,835元（原價21,388元）、CLE DE PEAU囤貨組特價7,100元（原價10,503元），購買即贈全台限量護膚品，凸顯差異化福利。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲DIOR 迪奧 美唇護手雙件組，特價3,060元，價值3,400元。

業者表示，周年慶期間全台共引進超過400家新櫃與快閃店，包括台北南西店B2全新改裝，迎來日本百年蝦餅坂角總本舖與「甜點界香奈兒」法朋；信義新天地打造韓流生活圈，迎來現代百貨快閃店；台南新天地則新增Prada Beauty與四大頂級香氛品牌，還有BALENCIAGA、Bottega Veneta等精品大店進駐。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

▲MAKE UP FOR EVER銀星派對光圈防曬定妝組首賣，特價1,900元，價值2,950元。

一向被視為百貨風向球的新光三越台北南西店表示，因消費信心降低加上百貨通路越來越多，今年周慶最大挑戰是來客數，除了鞏固會員忠誠度，也積極在日本展引進話題商品與店家，並針對今年美妝特惠組採用經典商品更低下殺折數，降低入手門檻鼓勵新客多嘗試，以往周年慶品牌明星商品平均折扣最低可到4、5折，今年可見到3.3折左右的低門檻，建議在觀望的消費者可以準備入手。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

台中大遠百周年慶則在9／18開跑，為遠東百貨年度慶典第一棒，祭出化妝品與內睡衣單筆滿2,000送200元，9／18至9／29單筆滿1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆滿1萬元送500元，精品服飾指定櫃位滿1萬元再送1,000元。

▲新光三越2025首波周年慶。（圖／業者提供）

特別加碼國際精品CHANEL、Hermès、Louis Vuitton首五日單筆滿1萬元送500元；大家電指定專櫃單筆滿1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000送500元。

新光三越, 周年慶, Solar頌樂, 韓流, 鑑定師, 現代百貨, 滿千送點, skm points, Snoopy, 金卡會員, 台北南西店, 台南新天地, 日本商品展, 美妝優惠, 台中大遠百

