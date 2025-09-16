LOEWE聖木香氛蠟燭堪稱最美擺飾、Acqua di Parma將餐桌美味幻化日常香氣

記者曾怡嘉／台北報導

香氛蠟燭是最簡單又迷人的療癒小物，當燭火點亮，微光交織著淡雅香氛，不僅能安撫心情，更能瞬間轉換空間氛圍。

▲LOEWE 聖木香氛蠟燭，170g，3,490元、610g，8,950元。

LOEWE 家居香氛系列推出全新聖木香氛蠟燭，這款柔和的木質香氣新作，為全系列注入更加靜謐而深邃的層次感，以迷人的香氣重現聖木所承載的精神意境，聖木香氛蠟燭揉合了柑橘調的清新與大西洋雪松的溫潤，並隨著時間推移緩緩釋放出煙燻氣息。

▲一次推出兩種尺寸可供選擇。

此外，木香氛蠟燭選用天然大豆蠟製成，盛裝於黑色釉面的陶罐中，瓶身光滑沉穩，底部鐫刻LOEWE 經典標誌，優雅展現極簡美學與工藝細節。

▲Mosto鮮摘葡萄香氛蠟燭，200g，3,300元、Nocciola黃金榛果香氛蠟燭，200g，3,300元、Tartufo Bianco 松露絲絨香氛蠟燭，200g，3,300元。

Acqua di Parma也首次推出秋季專屬的限量版香氛蠟燭，以捕捉義大利秋日色彩與美食氣息的三款珍稀香氛，將這份稍縱即逝的美好凝結於鼻尖之間。同時，三款燭杯及標籤色調以秋日的鮮活色彩為靈感，將金黃田野的暖陽、葡萄園山坡的火紅、林間樹葉的琥珀與赭石化作嗅覺藝術。

鮮摘葡萄香氛蠟燭靈感源自秋日葡萄園的漫步時光，象徵著剛壓榨的鮮葡萄汁；黃金榛果香氛蠟燭，融合苦可可粉的絲絨質地，彷彿品嚐一份專屬秋天的珍饈；松露絲絨香氛蠟燭則是向珍稀白松露及其自然棲地致敬，香氣以松木、加勃勒樹脂與蘭德森林木展開，瞬間引領感官步入深秋林間。