別誤入情勒陷阱！脆弱自戀人格＋易共情伴侶　小心成為有毒關係

文／邱雨薇 圖／高寶書版、達志示意圖

脆弱型自戀伴侶

小艾從小就很努力上進，是那種「別人家的小孩」。

父母希望她有更好的眼界和發展，高中時就把她送到美國讀書。她在大學主修金融，目前在美國西雅圖從事金融產品的銷售工作。

小艾留著過肩長髮，戴著黑框眼鏡，說話語速很快。她給我留下的第一印象是一個真誠、直率的女孩。

她一出現就開門見山地說：「我之前因為跟男朋友的問題找了好幾個諮商師，但感覺都沒有觸及核心的問題。直到我聽了你發布的有關自戀型伴侶的Podcast，我開始懷疑自己遇到了一個『有毒』伴侶，但不太確定……」小艾猶豫了一下，接著說：「我現在鼓起勇氣想要和男友分手，卻一直被對方糾纏，不知道該怎麼辦。」

我問小艾：「具體發生了什麼事情讓你感到無法跟他分手呢？」

「我三天前已經提出了分手，對方如我所料不能接受，但是我不會動搖的。我懷疑他對我進行情感控制，我又非常心軟，所以就再一次陷入了我想分手但對方拒絕的境地裡。我們目前住在我的房子裡，他昨天大半夜進我房間躺在我的床上不肯走，我們僵持了半個多小時。他指責我單方面提出分手是不負責的表現，說我這樣什麼關係都不會經營成功。雖然我知道他都在胡扯，只是想讓我感到愧疚從而控制我，但我心裡還是有點難受和自責。」小艾快速地把目前的狀況告訴了我，「如果你能夠幫助我分析確定一下對方到底是個什麼樣的人，可能會讓我能夠更妥善地跟他分手。」

我回覆小艾：「聽起來這的確是一個艱難的處境。你說對方展現出了控制性的行為，不過因為不知道這些行為具體是指什麼以及如何形成的，所以我需要瞭解更多的背景資訊，才能做出判斷。那你覺得從哪開始講比較好呢？」

「那我就從我們怎麼認識，以及我到底經歷了什麼說起吧。」

共情能力越強，越容易被操控



遇到丹之前，小艾有過兩段不太愉快的戀愛經歷。即便如此，她仍對愛情抱有憧憬，認為愛能夠戰勝一切，她是個真愛至上的人。

她和丹在社交App 上相識。丹是一個土生土長的美國人。

一想到剛和丹認識的那段時間，小艾就忍不住感嘆：「丹就是我小時候讀到的童話中白馬王子的形象—金髮碧眼，溫文爾雅，有一點靦腆害羞，無論是長相還是價值觀都符合我對理想伴侶的想像。

「我們的愛好也很相近。他跟我一樣都喜歡寫作。第一次見面，他從外套中把自己隨身的筆記本拿出來，隨時隨地記錄。這一點對我來說很加分，因為我平時也很喜歡寫日記。我們還發現彼此都曾轉過行。我本科讀的是金融，在銀行工作了一段時間感覺不是自己想要的生活，之後轉行學了法餐，做了一段時間廚師。他也從文學院退學轉行到餐飲業。我們還有共同認識的朋友，覺得很有緣。」

幾次約會過後，兩人的感情迅速升溫。

兩個月後，正值感恩節，丹就邀請小艾到自己家裡一起過節，把小艾以女朋友的身分正式介紹給了自己的家人。

「丹的爸爸是個大學教授。他的兄弟姐妹們也都有穩定的工作，很早就結婚生子，一家人看起來其樂融融。整個聚會過程中丹一直在照顧我的感受，時不時地就會問我覺得如何，非常貼心。這讓我覺得這個人滿可靠的。

「之後過耶誕節、新年，他都把我帶到了他家，或者見他的好朋友。在跨年那天晚上，他還告訴我，自己讀書的時候遇到了很多不好的人和事，包括高中的時候因為家裡窮被其他同學霸凌，大學沒錢繳學費因此退學在餐廳打工，為了討好朋友們被迫學會了打架、抽菸。現在遇到一個可靠的人真的不簡單，他非常珍惜我們之間的關係。」

說到這裡，小艾言語中流露出了一種感傷的情緒。「他還把他小時候不幸的經歷告訴我。他的母親在他十歲的時候不幸得了腦癌，病情迅速惡化，成了植物人。父親任勞任怨地在床邊照顧母親整整十年，無暇顧及小孩們。他念國中的時候沒有人幫他準備午餐，他經常餓肚子。他跟第一任女朋友在一起也是因為對方能幫他帶午餐，但是那個女友對他很不好，不僅情緒不好的時候對他又打又罵，還在他們戀愛期間不斷出軌。第二任女朋友是個從小被寵大的女孩，無法理解丹從小經歷的創傷性的體驗，經常鼓勵他積極一點，還總是把自己的想法強加在他的身上，讓他倍感壓力。」

我問小艾：「聽完他的故事你感覺如何呢？」

「我覺得他很孤獨，很同情他的遭遇。那一刻，我下決心一定要對他好，不能像他的前女友們一樣。我要懂事，不要忽略他的情緒和感受。」

聽了小艾的描述，丹表達脆弱的方式讓我略感不安。

表達脆弱是一把雙刃劍。在一段健康的關係中，表達脆弱可以讓感情中的雙方迅速建立信任。如果不幸遇到了一個自戀型伴侶，表達脆弱很可能是情感操控的先兆。對方透過扮演受害者以博取伴侶的信任和同情，繼而站在道德的制高點上去把自己的想法和感受強加在伴侶身上。

丹把之前兩段親密關係的結束都歸因於伴侶，沒有提到自己的責任，這會讓我對他自我反思的能力有所懷疑。

【推薦書籍】

書名：《不要太努力愛一個只愛自己的人》

作者：邱雨薇

簡介：長期關注兩性關係、自我療癒的諮商師，她將帶來五位女性來訪者的真實故事；這些故事，或許也是你的故事。你可能也遇上了愛失能的伴侶，被感情消耗得身心俱疲。

出版社：高寶書版