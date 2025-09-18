紐約時裝周／Coach一包難求的Kisslock新進化圓筒包！i-dle田小娟搶先看秀

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏紐約時裝周步入尾聲，Coach日前於紐約東河碼頭 Pier 36 盛大發表 2026 春季系列，創意總監Stuart Vevers再次以紐約這座城市為靈感，勾勒出一幅兼具韌性與光澤的都會畫面。從結構鬆弛的剪裁、仿舊材質到金屬元素重回復古年代，而「一包難求」的話題性 Kisslock 也誕生了全新設計，以下將重點單品趨勢一次整理給大家。

紐約街頭 DNA：服裝設計揉合粗獷與浪漫





▲Vevers 表示此系列試圖平衡「粗獷與光澤」，象徵紐約的韌性與閃耀 。（圖／品牌提供）

Vevers 表示此系列試圖平衡「粗獷與光澤」，象徵紐約的韌性與閃耀。主線服裝大量運用麂皮、Nappa皮革與工裝丹寧，展現磨損處理與蠟感光澤，搭配極簡輪廓與微中性結構，呈現粗獷又洗練的都市語彙。色彩方面則以蜜糖棕、淺卡其與霧黑為主調，混搭粉藍、鵝黃等柔和色塊，營造淡雅卻層次分明的視覺效果。連身裙系列則透過薄紗、絲綢打造輕盈線條，結合氣球、雲朵與星星等童趣貼飾，呈現柔中帶剛的女性浪漫，以Coach的夢幻手法編織出一場少女夢境。

包款亮點：Kisslock 系列再次升級





▲本季手袋主打經典 Kisslock 金屬扣環，推出全新「Kisslock Barrel」圓筒手袋與「Bleecker」水桶包 。（圖／品牌提供）

本季手袋主打經典 Kisslock 金屬扣環，推出全新「Kisslock Barrel」圓筒手袋與「Bleecker」水桶包，材質涵蓋鵝卵石顆粒皮革、麂皮與金屬箔仿舊處理，呼應主題中的歲月痕跡與手工感。細節如黃銅金屬閉合、隱藏式拉鍊與復古翻蓋輪廓皆展現出 Coach 對於皮件製作的極致追求。經典 Tabby 系列亦推出手拿包新款，打造更靈活的搭配可能。

田小娟帥氣現身演繹格紋套裝新貌





▲南韓人氣女星田小娟（Soyeon）亦受邀出席本場大秀，以一襲復古橘棕色格紋三件式套裝亮相 。（圖／品牌提供）

南韓人氣女星田小娟（Soyeon）亦受邀出席本場大秀，以一襲復古橘棕色格紋三件式套裝亮相，展現幹練又不失潮感的中性魅力。她將西裝外套率性搭掛肩頭，下身褲管微寬剪裁自然垂墜，與黑色厚底鞋呼應出帥氣輪廓。手提 Coach 經典翻蓋包款，仿舊皮革與銀鍊設計成為全身造型焦點。

【看更多紐約時裝周重點趨勢】

▲Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥 。（圖／品牌提供）



Tory Burch 本季以「柔美與力量的對比」為靈感軸心，透過解構美式運動風，打造更貼近現代女性多面樣貌的衣櫥。系列亮點包括靈感來自創辦人父親的滾邊西裝外套、低腰皮裙、壓皺黏纖與仿舊絲綢等混合材質，配上珍珠、珠飾與鉤針編織包袋，堆疊出精緻但不造作的層次感。包款主軸則是品牌於2018年首次推出的Lee Radziwill ，本季以更為輕盈俐落的姿態強勢回歸，其中部分款式中融入了金屬提把或珠飾細節。Romy 水桶包則以仿舊皮革呈現，鏈條網袋與鉤針編織包款演繹輕鬆隨性的時尚態度。





▲Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題 。（圖／品牌提供）



而本季 Michael Kors Collection 則聚焦於「Earthly Elegance 質樸優雅」的主題，在紐約 Chelsea 的 Terminal Warehouse 登場，場景以陶土牆、仙人掌與木質裝置打造，模擬設計師海邊度假宅邸的自然氛圍。設計重點聚焦於能隨風舞動的流線剪裁，例如睡衣風襯衫、紗籠裙與開襟罩袍等單品，以米白、枝木棕與沙漠玫瑰粉等色調呼應夏季陽光與海灘。配件部分則大量使用手工皮革包、鏤空麂皮與低調閃片，展現一種「輕盈奢華」的旅行感。