夢幻組合STANLEY 1913 X JENNIE在台開賣　入手方式一次看

▲STANLEY 1913 X JENNIE。（圖／永新瓦提供）

記者蔡惠如／綜合報導



BLACKPINK Jennie 宣布與保溫杯品牌 Stanley 合作，推出限量系列「STANLEY 1913 X JENNIE 午夜寶石系列」網路馬上炸鍋，該聯名將於 9／19 在台正式開賣，同步於台灣官方網站與台北松菸快閃店販售，超級美的設計處處是細節，還有 Jennie 設計的水豚吊飾真的太燒了啦，粉絲們快快訂鬧鐘手刀買起來！





本次聯名共推出兩款單品，包括 0.88L Quencher Luxe Tumbler 奢享吸管隨手杯 2.0與 0.35L All Day Slim Luxe Bottle 奢享曲線隨行瓶。吸管隨手杯為 Stanley 熱銷款的奢華升級版，採雙層真空設計，並附矽膠底座、Tritan™ 手把與雷雕標誌。隨杯更附上 Jennie 親自設計的水豚角色 NINIBARA 吊飾，以及品牌飛熊與「JENNIE」個人名牌，滿滿元素喝起水來一定超暢快，售價2,880元。





奢享曲線隨行瓶則強調輕量便攜，容量 0.35L方便收納於包袋內，保冷可達 3 小時、保冰 9 小時。瓶身設計融入大膽黑與深紅配色，並以銀色花卉、心形圖案、蝕刻 Logo 與 Jennie 親筆簽名點綴，讓產品同時具備時尚感與功能性，售價1,680元。





Jennie 本人早已是 Stanley 的愛用者，本次合作的聯名款以黑色、深紅與金屬銀為主調，還有Jennie 的標誌性靴子、墨鏡與配件一同入鏡，強調個性鮮明的時尚美學。Jennie 本人也表示這款聯名產品在每個細節注入了我的風格與能量，希望粉絲能感受到這份心意。





聯名商品將於 9／19 上午 10 點在台灣唯一 Stanley 官方網站（tw.stanley1913.com）限量發售。實體快閃店則設於松菸南向製菸工廠一樓東側（台北市信義區光復南路133號），展期 9／19 至 9／30，每日 11:00–19:00 營業。





快閃店以「後台視角」為靈感，重現 Jennie 專屬世界，帶領粉絲近距離感受音樂與時尚氛圍。9／19 至 9／24 採 ACCUPASS 實名制線上預約，每人限一場次；9／25 至 9／30 則改為現場排隊制，每日上午 10 點於快閃店門口發放號碼牌，每半小時 20 人入場。



官方預估，Quencher Luxe Tumbler 可能於 9／23 前售罄，曲線隨行瓶則可能於 9／24 完售，建議粉絲及早入手，快快排入收藏行程表。