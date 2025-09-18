鄭容和帥氣現身台北101還吃了牛肉麵！大推MK鎖頭包、公開包內必備小物

記者鮑璿安／台北報導

Michael Kors台北101購物中心、全台唯一的旗艦店以全新設計重新開幕，韓星鄭容和特別受邀來台站台，今18日他親臨現場為品牌揭開序幕，現場早有破5百名粉絲守候，人氣相當高。鄭容和一現身便大秀流暢的中文與大家打招呼，粉絲福利送滿滿。





▲鄭容和以一身全黑造型登場，身穿鑲飾細緻黑水晶的短版丹寧外套，手拿2025秋冬全新Hamilton鎖頭包。（圖／記者周宸亘攝）

鄭容和以一身全黑造型登場，身穿鑲飾細緻黑水晶的短版丹寧外套，搭配修身剪裁長褲，展現簡約而摩登的都會氣息，他笑稱：「我非常喜歡這件外套，有blingbling的感覺。」也毫不猶豫表示：「如果要送自己Solo出道10周年的禮物，我就選今天這件外套！」也談到最愛的台灣美食，他開心分享：「我一下飛機就吃了牛肉麵！太好吃了。」

而他特別接受《ET FASHION》專訪，提到了自己日常包裡必備的三樣物品，分別是耳機、充電器與化妝水。至於衣櫃裡的最多的基礎單品，他透露：「我最常準備的是白T恤，會買很多便宜的款式，穿髒了就換新的，這是我最自在的穿搭哲學。」





▲鄭容和一現身便大秀流暢的中文與大家打招呼，粉絲福利送滿滿。（圖／記者周宸亘攝）

▲2025秋冬全新Hamilton鎖頭包 。（圖／品牌提供）

而最吸睛的配件，莫過於他手上的2025秋冬全新Hamilton鎖頭包，採用柔滑的麂皮材質搭配靈動流蘇與巧克力棕色調，沈穩中帶點摩登感，包身特別設有金色「Y」「H」字母吊飾，象徵鄭容和的個人姓名縮寫，展現專屬訂製的時尚態度，他直言：「我挑包包時喜歡風格高雅又實用的款式。」對於品牌多款秋冬新包中最推薦哪一款？他再次點名Hamilton，無論上班或旅行都很實用。此外，本季重點單品還有Nolita 肩背包，涵蓋從大容量托特、東西包廓形到流蘇絲絨麂皮與經典印花帆布等不同材質選擇，完美滿足都會男女在秋冬穿搭中的多元需求與搭配靈感。

品牌煥新後的旗艦店佔地243平方公尺，以米白與米色調營造溫暖氛圍，並融入橡木地板、黑白大理石及霧面金屬材質，打造精緻質感。最吸睛的設計亮點是一座由台灣永續公司Miniwiz打造的專屬紡織燈柱，靈感來自台北101結構與天燈文化，以回收塑料再造纖維製成，不僅象徵祝願，也隨季節轉換展現不同光影效果。





▲Michael Kors台北101購物中心、全台唯一的旗艦店以全新設計重新開幕。（圖／品牌提供）

而宋雨琦則是在上週來台出席FENDI BFF HOUSE 活動，抵台當日她選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套，溫潤毛絨材質帶有輕盈的浪漫氛圍，暖色調漸層拼色設計，從焦糖橘、蜜桃粉到深棕色層層過渡，如同夕陽般溫柔卻又充滿力量，展現 FENDI 秋冬針織的精湛工藝。與外套相得益彰的，是宋雨琦手上的 Mamma Baguette 包款，這款經典設計本季以赭棕色納帕軟皮全新亮相，包身柔軟、線條圓潤，並搭配 FENDI 標誌性 FF logo 金屬釦飾，兼具優雅與實用。





▲宋雨琦當日選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套，在9日抵達台灣。（圖／品牌提供）