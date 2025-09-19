冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

▲談戀愛反差最大星座排行榜公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多星座在日常生活中冷靜理性、判斷清楚，但一旦陷入愛情，卻容易出現「理智斷線」的反差。盤點「平常精明，戀愛就昏頭」的星座Top3，在愛情中可愛又矛盾，看看誰是戀愛腦！

#第1名 摩羯座

摩羯平常是十二星座裡的務實代表，做事有計劃、處世謹慎，給人「精算師」般的冷靜形象。但他們一旦戀愛，就會把所有的責任心、專注力全數投射在對方身上，甚至會過度付出，變成傻傻的「工具人」。理智上明明知道該保持界線，情感卻讓他們心甘情願。

#第2名 處女座

處女座平常對人事物都有一套標準與原則，看似很難被愛情沖昏頭。但事實上，當處女真的遇到心動的對象，就會自動把理智調低，願意包容很多自己平時絕不容忍的小缺點。外人看來，他們好像「雙重標準」，但處女其實是陷入情感後，開始用「只要我愛，缺點都能忍」的濾鏡來看對方，這種反差讓人又好氣又好笑。

#第3名 天蠍座

天蠍給人印象是深謀遠慮，處事幾乎不會吃虧。但在愛情裡，他們是絕對的「all in」型選手，一旦認定就毫無保留，把心、時間和情感全數交出。甚至可能為了對方而失去原本的堅強外殼，變得敏感、患得患失。只要和天蠍談場戀愛，就能看見他們最柔軟、最脆弱的一面。