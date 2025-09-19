fb ig video search mobile ETtoday

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

>

▲▼「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲談戀愛反差最大星座排行榜公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多星座在日常生活中冷靜理性、判斷清楚，但一旦陷入愛情，卻容易出現「理智斷線」的反差。盤點「平常精明，戀愛就昏頭」的星座Top3，在愛情中可愛又矛盾，看看誰是戀愛腦！

#第1名 摩羯座

摩羯平常是十二星座裡的務實代表，做事有計劃、處世謹慎，給人「精算師」般的冷靜形象。但他們一旦戀愛，就會把所有的責任心、專注力全數投射在對方身上，甚至會過度付出，變成傻傻的「工具人」。理智上明明知道該保持界線，情感卻讓他們心甘情願。

▲▼「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第2名 處女座

處女座平常對人事物都有一套標準與原則，看似很難被愛情沖昏頭。但事實上，當處女真的遇到心動的對象，就會自動把理智調低，願意包容很多自己平時絕不容忍的小缺點。外人看來，他們好像「雙重標準」，但處女其實是陷入情感後，開始用「只要我愛，缺點都能忍」的濾鏡來看對方，這種反差讓人又好氣又好笑。

#第3名 天蠍座

天蠍給人印象是深謀遠慮，處事幾乎不會吃虧。但在愛情裡，他們是絕對的「all in」型選手，一旦認定就毫無保留，把心、時間和情感全數交出。甚至可能為了對方而失去原本的堅強外殼，變得敏感、患得患失。只要和天蠍談場戀愛，就能看見他們最柔軟、最脆弱的一面。

關鍵字：

星座, 愛情, 反差, 理智, 情感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　 鄭容和抵台機場造型太帥！MK包搭「小籠包吊飾」傍晚現身台北101見粉絲 星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價 Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」 凱特王妃穿訂製新衣接待川普夫婦　蕾絲禮服配鑽石冠冕好夢幻 「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力 用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面