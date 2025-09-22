Gucci官方IG被清空！Demna全新形象洗版　更性感豹紋、肩線重塑經典符碼

記者鮑璿安 ／綜合報導

2026春夏米蘭時裝周即將到來，大家都在期待Gucci 新創意總監 Demna會交出什麼樣的新作？即便他在先前已經提過自己需要更多的時間進行創作，因此他執掌Gucci 的首秀將落在明年2026 年的2月，但驚喜不會遲到！昨日（21日）Gucci的官方IG被悄悄清空，並在稍早發表了名為《La Famiglia》的型錄，作為新形象的重新啟動，正式翻開「新Gucci世代」的首頁。

Demna在外電訪問中表示，這第一波設計只是「嬰兒般的初步嘗試」：「我還不打算定義自己對 Gucci 的完整願景，現在只是打好基礎。我想透過重新詮釋，重置世人對 Gucci 的理解與想像。」《La Famiglia》透過攝影師 Catherine Opie 的鏡頭，捕捉一系列如同大家族成員般的角色肖像。從氣場強大的「La Drama Queen」、冷豔優雅的「La Cattiva」、再到極簡俐落的「La Mecenate」，每位角色不僅象徵時裝風格，也化身 Gucci 內涵的分身。不僅延續 Demna 擅長的敘事風格，也為品牌注入人性化視角。

型錄中率先登場的 L’Archetipo（原型）以復古行李箱呼應 Gucci 起家的旅行根基，而如「La Bomba」身穿動物紋大衣、手提 GG 肩包，傳遞性感與野性兼具的能量。「La Principessa」則以粉色羽毛禮服與閃亮水晶包包現身，散發甜美奢華的現代宮廷氣息。經典元素亦被翻新演繹，像是耳熟能詳的Gucci Bamboo 1947 手袋、Horsebit 樂福鞋與 GG monogram 標誌，都以更新比例與質感呈現，既向歷史致敬，也賦予未來語彙。最吸睛的是 Flora 圖騰從色彩繽紛的春日花園，轉化為帶有神秘感的午夜版本，延續品牌對自然的詩意想像。

Demna 對於「奢華」的理解並非高冷距離感，而是一種「為自己打扮、為自己表態」的生活態度。從無縫緊身衣到歌劇般的羽毛大衣，從透視泳裝到精緻男裝，風格不再受性別框架侷限，而是主張穿衣是展現自我的舞台。作為 Demna 上任後的前導篇章，《La Famiglia》不是單純的 lookbook，也象徵為2026年2月的首場大秀鋪路。

Jaden Smith 未來將全面負責男士系列的設計與創意策略，包括鞋履、皮件與配件等品項，同時涉足廣告、品牌活動與整體形象規劃。他的首個限定系列將於 2026年1月全球發售，首度擔任創意總監的完整系列則預計於 2026年1月巴黎男裝周期間正式亮相，並於同年5月登陸全球精品店。

同時，Christian Louboutin紅底鞋首任男裝創意總監誕生，是威爾史密斯Will Smith的27歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith），Christian Louboutin 與 Jaden 的合作源自 2019 年巴黎的一次相遇，雙方因擁有相近的創作理念，從對話中逐步建立深厚情誼，最終促成此次深度合作。品牌創辦人 Christian Louboutin 表示，Jaden 具備豐富多元的文化觸角、好奇心與開放態度，將為男裝系列注入嶄新活力，是品牌創意團隊的理想夥伴。Jaden也表示：「這不只是職位，而是我創意歸屬的起點，我希望用自己的視角延續品牌的傳奇。」Christian Louboutin 男裝系列自五年前推出後已占據品牌業務 24% 的比重，隨著 Jaden 的加入，勢必為該領域注入更多活力與話題性。