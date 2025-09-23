方燦、檀健次機場時尚超大FENDI包與吊飾成亮點　BTS Jin也出發米蘭

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭時裝周即將開始，而秀場嘉賓也紛紛啟程準備飛往當地看秀，男團 Stray Kids 隊長方燦今日現身仁川國際機場，準備出席9月24日登場的 FENDI 2026 春夏男女裝大秀，方燦一身白色 FENDI Roma 皮革標籤背心外搭夾克，展現潮流氣息。同時，BTS 成員、Gucci 的全球代言人Jin也出發了，為即將登場的米蘭時裝周掀起熱潮。





▲（依序）男團 Stray Kids 隊長方燦、檀健次現身機場，準備出席9月24日登場的 FENDI 2026 春夏男女裝大秀 。（圖／品牌提供）

方燦詮釋了自在的旅行穿著，米色外套與黑色羊毛長褲，細節處綴上 FF 標誌金屬點綴，既俐落又不失奢華。最搶眼的莫過於手中的 FENDI Flux 特大郵差袋，黑色平滑皮革縫製，配上松鼠掛飾，為整體造型增添一絲活潑趣味。另一位品牌代言人檀健次同樣啟程飛往米蘭，以 2025 秋冬男士系列造型亮相機場，他以輕鬆自在的鬆弛姿態演繹率性風格，背上 FENDI Flux 背包，搭配 FENDI Best Friends Forever 吊飾點綴細節，舉手投足間盡顯時尚態度。

在仁川國際機場亮相的 Gucci 全球代言人 Jin，以一身輕鬆又不失精緻的造型吸引全場目光。他身穿深藍色夾克內搭淺灰色上衣，下搭黑色休閒長褲與白色運動鞋，營造舒適俐落的機場風格。最亮眼的配件莫過於肩上的 Gucci Horsebit 1955 綠色包款，復古經典的馬銜鍊細節與沉穩軍綠色調相得益彰，展現 Jin 將休閒與高級時尚完美融合的獨特品味。