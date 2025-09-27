LIFE經典／普立茲克得主打造「透明感」台中綠美圖　10／28對外開啟

▲台中市全新文化地標「綠美圖」將於10／28試營運。（圖／臺中綠美圖提供｜YHLAA李易暹攝影）

記者蔡惠如／綜合報導

台中市全新文化地標「綠美圖」近期首度對外亮相，建築由普立茲克建築獎得主、日本 SANAA 建築事務所的妹島和世與西澤立衛操刀設計，以「開放、透明、流動」為核心概念，將美術館與圖書館合而為一，並與中央公園的綠意相互融合。全館將於10／28至11／16展開試營運，預計於12／13正式開館。

綠美圖位於水湳經貿園區中央公園北側，樓地板面積約 5.8 萬平方公尺，由八個量體組成，彼此獨立卻又相互串連。外觀以銀白鋁製擴張網覆蓋，彷彿輕紗般映照周邊景致，讓建築與公園綠意、城市景觀交融。設計團隊將量體抬升，形成層次多變的遮蔭廣場，引入風與光，並透過多入口設計讓市民可自由穿梭於城市、公園與建築之間，宛如一座隨時敞開的「文化森林」。

SANAA 曾設計金澤21世紀美術館、羅浮宮朗斯分館與澳洲新南威爾斯美術館等國際級場館，作品以呼應環境的簡潔語彙、穿透性風格聞名。台中綠美圖是 SANAA 最大規模的文化類建築之一，也是首次將美術館與圖書館結合在同一場館。設計師分享，希望建築不只是獨立的盒子，而是延伸公園的一部分，讓光影、風與綠意自由流動，民眾能在此停留、交流，並在藝術與知識的交會中找到屬於自己的故事。

走進館內，27公尺挑高的美術館大廳是全台最高展示空間，未來將持續邀請國際藝術家打造大型裝置，呼應自然與社群的連結。圖書館則以7公尺挑高設計，搭配流線型家具與花形書架，並加入空氣循環的「迴風書架」，兼顧美觀與舒適。中央的大型不鏽鋼水池不僅能反射綠意，也能調節室內溫度，創造宜人的「微氣候」，體現設計團隊對細節的考量。

隨著試營運倒數，綠美圖將正式走入民眾生活，不僅將成為一座建築，更將以「文化森林」的姿態融入市容，帶給台中一個開放、親近、能與自然共呼吸的公共場域，讓城市的文化印象更顯獨特。