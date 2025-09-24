Global Mall周年慶10／9開跑滿3千送9百　70家新櫃登場吃好買滿

▲環球購物中心2025周年慶，推最高30%回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

Global Mall環球購物中心迎來20周年，全台八店同步展開周年慶，首波檔期10／9至10／22登場。館方祭出滿額贈與加碼優惠方案，最高消費只要滿3,000元就能回饋900元，相當於現省30%。同時全台約有70家新櫃接連登場，從潮流服飾到餐飲話題店，讓消費者享周年慶優惠還能買新貨。

▲Global Mall20週年慶10月10日「會員之夜」，單筆消費滿1,000元再抽日本人氣賞楓行機票。

環球今年周年慶祭出高回饋，會員於於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店，當日單筆消費滿3,000元送500元抵用券（含200元Online購物金 ），此外刷GMpay再送100元抵用券、刷聯名卡再加送200元抵用券，若是首刷「聯名卡綁定GMpay消費」滿1,000再送100元抵用券，意即消費滿3,000元可回饋到900元。

另針對高客單消費者，首五日另加碼刷聯名卡當日累計滿1萬元，再送500元抵用券。新北中和推指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。並加碼點數放大抵用，10／9至10／13會員於全台八店指定專門店，單筆消費滿100元，會員扣環球點數100點可折抵50元。

▲Global Mall20周年慶推《三麗鷗大明星》快閃店，推出超過百款全新週邊商品。

業者表示，今年最大改裝幅度落在新北中和店，一口氣引進25個品牌，包括運動休閒Keds、DESCENTE、Columbia，香氛保養與時尚品牌簡單JAN DAN、智慧穿戴GARMIN，泰式海鮮火鍋「蘇泰泰」首次進駐百貨，讓中和店的餐飲版圖更完整。

屏東館餐飲改裝進駐，壽司郎、31冰淇淋、宮武讚岐烏龍麵全是屏東首店。車站型商場板橋則新增「瘋一鍋」、「奎士咖啡」；南港車站進駐「牛喜壽喜燒」、「這味泰泰」及親子樂園「奧斯丁夢想樂園」；新左營則迎來31冰淇淋。桃園A8、A19與林口A9則開幕「御前上茶」、「薩莉亞」與「金春喜韓廚」等品牌，強化餐飲選擇。

今年周年慶環球與Hello Kitty合作，從會員滿額禮到快閃店，全台八店規劃不同的拍照點，新北中和店還放上三米高的Hello Kitty巨型氣球，成為打卡新地標。《三麗鷗大明星》快閃店也同步登場，百款周邊包括毛毯、抱枕與流沙杯墊等，吸引親子族群與粉絲。周年慶期間消費滿3,000元就能參加「20大好禮抽獎」，獎項從黃金飾品到東京三麗鷗彩虹樂園雙人遊都有。10／10中和館更舉辦會員之夜，邀請AKB48 Team TP帶來演出，當日消費滿1,000元就能抽日本賞楓行程。

▲奎士咖啡新北首店將插旗宏匯廣場，此為台北市府店。（圖／奎士咖啡提供）

新莊宏匯廣場下半年迎來4間「新北首店」話題，9／26小米之家首間新北百貨直營店開幕，10月再迎來三星旗艦體驗館、科技生活選物店「創Q space」與精品咖啡「奎士咖啡」，從3C到咖啡輕食補齊一站式生活場景。業者還推「卡友好禮季」作為周年慶前哨，加碼點數與滿額禮，鎖定會員回流商機。

▲會員平日周一至周五，累計滿2,000元，可兌換英國熊彩虹玻璃杯，或宏匯廣場100元抵用金等超值來店禮 。（圖／業者提供）

業者表示，為迎戰同業周年慶，館內同步推出「卡友好禮季」，從9／25～10／22 期間，全館當日累計滿 3,000元 贈 300元；周一至周四加碼，全館當日單筆滿 2,000元享點數3倍送，玉山宏匯聯名卡平日累計滿 2,000元，可兌換兔子造型擦手巾、英國熊彩虹玻璃杯或宏匯廣場100元抵用金等來店禮。