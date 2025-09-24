秋分來了！飲食以「潤肺養陰」為主、養生重點一次看

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼秋分養生重點。（圖／Unsplash）

▲蜂蜜能養肺潤喉、舒緩乾燥。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雖說今天仍高溫，但卻進入了秋分節氣，代表氣候由熱轉涼，陽氣逐漸收斂，陰氣慢慢增長。此時養生的重點，在於順應自然變化，調整生活作息與飲食，幫助身體平穩過渡，為秋冬蓄養能量，《ET FASHION》幫你整理秋分養生秘訣，輕鬆養出健康體魄。

▲▼秋分養生重點。（圖／Unsplash）

#作息應「早臥早起」

早睡能養陰氣，早起能順應陽氣，避免過度耗損。由於氣候日漸乾燥，人體容易出現喉嚨乾、皮膚癢、咳嗽少痰等「秋燥」症狀，因此宜保持環境濕潤，適度增加水分攝取，避免過多辛辣、油炸及燥熱食物，以免加重乾燥不適。

#講究「潤肺養陰」

可適量多吃滋陰潤燥的食材，如梨、百合、銀耳、蓮藕、芝麻、蜂蜜等，能養肺潤喉、舒緩乾燥。主食方面可選擇富含膳食纖維與維生素的全穀類，既能提供能量，又可促進腸道健康。同時，適度補充優質蛋白質，例如豆製品、魚肉、瘦肉，有助於提升免疫力，為冬季抵禦寒氣打基礎。

▲▼秋分養生重點。（圖／Unsplash）

#多去戶外走走、保持心情愉快

秋分屬秋季中點，五行對應「金」，與肺相應，情緒容易表現為憂鬱、感傷。建議保持心情愉快，多到戶外親近自然，藉由深呼吸幫助肺氣舒展，避免情緒積鬱影響身體。

#以柔和舒緩運動為宜

如太極、瑜伽、慢跑或散步，能促進氣血循環而不過度耗氣。避免劇烈運動，以免因大汗而傷陰。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

